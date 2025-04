La actriz Juanita Acosta, una de las protagonistas de ‘Medusa’, la serie colombiana que ha logrado posicionarse en el primer lugar de Netflix a nivel mundial, habló recientemente sobre la polémica causada en redes sociales por el acento barranquillero que ella y algunos de sus compañeros usaron en la producción.

En una entrevista con el programa ‘el klub’, de la emisora ‘la Kalle’, la caleña explicó las razones detrás del trabajo actoral que hicieron y reconoció los retos que enfrentaron al interpretar personajes costeños, sin ser todos oriundos de la región Caribe.

Juana Acosta habló de las críticas sobre su acento costeño en ‘Medusa’

En la producción, además de Juanita, participan actores reconocidos como Sebastián Martínez y Manolo Cardona. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales criticaron la forma en que algunos acentos fueron ejecutados, calificándolos de poco naturales o forzados.

Al respecto, la actriz fue clara: “Pues sí, es verdad que dentro del elenco tenemos personas maravillosas que son barranquilleros, como Mábel Moreno y Carlos Torres, pero los otros actores no somos cachacos. Yo soy caleña, Manolo es payanés, y otros son de Bogotá”.

Acosta confesó que le entusiasma enfrentarse al reto de los acentos, ya que es una oportunidad para salirse de su zona de confort y explorar nuevas facetas como actriz. “A mí me gusta mucho el tema de los acentos porque me saca de mi zona de confort y me pone en otro color. Cuando la producción lo exige, me pongo en una dinámica diferente”, afirmó.

También reconoció que el acento barranquillero fue particularmente difícil de dominar. “Me cuesta un poco el paisa, aunque tengo mucha familia paisa, pero me cuesta menos que el barranquillero, que es dificilísimo”.