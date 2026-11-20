Momentos de angustia vivió el creador de contenido colombiano Juan José Gómez, conocido en redes sociales como ‘El Gomez’, luego de ser víctima de un violento robo en el que recibió dos disparos. El caso causó preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que circularan imágenes de su vehículo con varios daños en la parte delantera.

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Ante los mensajes de quienes querían conocer su estado de salud, el joven decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram y aclarar que lo ocurrido no había sido un accidente de tránsito, sino un hecho de inseguridad.

En la publicación también compartió una fotografía de su automóvil, en la que se evidenciaban los daños que sufrió durante el episodio. Aunque reconoció que recibió disparos, aseguró que logró salir ileso y agradeció las muestras de preocupación y solidaridad de sus seguidores.

Otra de las personas que se pronunció sobre lo ocurrido fue María Alejandra Villegas, novia del creador de contenido y también ‘influencer’. A través de sus redes sociales, la joven explicó que no se encontraba con Juan José cuando sucedió el asalto, pero confirmó que había logrado comunicarse con él y que estaba bien.

Además, quiso despejar las dudas que surgieron por las imágenes del automóvil y reiteró que no se trataba de un choque.

“A Juan lo robaron y le dispararon en dos ocasiones”, manifestó.

En esa misma publicación, Villegas aseguró que los responsables del hurto fueron capturados, una información que generó reacciones entre los seguidores de la pareja.

Las publicaciones de ambos permitieron conocer que el joven se encontraba fuera de peligro, aunque el episodio despertó preocupación por la violencia con la que actuaron los delincuentes.

¿Quién es Juan José Gómez, ‘El Gomez’?

Juan José Gómez ha conseguido reconocimiento en plataformas digitales como TikTok e Instagram, donde publica videos de humor, memes y contenido relacionado con el mundo de las motocicletas.

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Su estilo de entretenimiento y las publicaciones sobre su afición por las motos le han permitido construir una comunidad de seguidores en redes sociales. De acuerdo con el portal Famous Birthdays, el creador de contenido nació el 7 de junio de 2003 en Colombia.

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Tras conocerse el robo, varios de sus seguidores estuvieron pendientes de las actualizaciones sobre su estado de salud y le enviaron mensajes de apoyo. Tanto él como su novia agradecieron las muestras de cariño y confirmaron que, pese al difícil momento que atravesaron, el ‘influencer’ se encuentra fuera de peligro.

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