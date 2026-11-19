La escena musical bogotana vuelve a ser testigo de una de sus voces más introspectivas y versátiles. La artista colombiana Chell lanzó ‘Escenarios Ficticios’, su esperado tercer álbum de estudio. En esta entrega, la cantante se adentra en la ficción, ofreciendo un refugio musical a quienes reescriben conversaciones, imaginan finales alternativos y convierten la vida cotidiana en una película.

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Inspirado en la estética visual y sonora del City Pop japonés de los años 80, el álbum reinterpreta este género desde una óptica moderna. La producción destaca por sus atmósferas envolventes, sintetizadores melancólicos, ritmos vibrantes y un cuidado balance entre la calidez acústica y los arreglos electrónicos.

Entre la nostalgia y la ficción: el concepto detrás de ‘Escenarios Ficticios’

A diferencia de sus dos trabajos discográficos anteriores —fuertemente enlazados a vivencias personales reales—, en ‘Escenarios Ficticios’ Chell explora el terreno de “lo que pudo haber sido”. El proyecto propone la imaginación como un mecanismo para habitar otras realidades y hacer más llevadera la cotidianidad.

“Este proyecto no se basa en lo que pasó, sino en lo que podría haber pasado si el mundo fuera escrito por mí”, afirma Chell sobre el proceso creativo del álbum.

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El resultado es un universo de pop alternativo y sonidos retro-futuristas donde cada canción funciona como una pequeña escena cinematográfica, alimentada por letras poéticas pero directas sobre el romance, el deseo y la nostalgia.

¿Quién es Chell? Una de las propuestas más sólidas del pop independiente colombiano

Chell se ha consolidado en la escena musical bogotana por su capacidad para transformar la vulnerabilidad y la introspección en melodías que conectan. Tras explorar diversos matices sonoros, la cantautora encontró en el City Pop el lienzo perfecto para consolidar su identidad artística.

Chell cuenta con una destacada trayectoria en vivo dentro del circuito nacional: se presentó en el Festival Estéreo Picnic 2025, fue una de las artistas invitadas en el concierto de LosPetitFellas en el Movistar Arena el pasado 9 de octubre y se presentará en Circuito Voraz este 19 de noviembre. (Puedes conseguir tus entradas acá)

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.