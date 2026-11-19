La muerte de Iván Camilo Martínez, mánager del cantante llanero Jhon Onofre, ha generado conmoción entre los seguidores del artista y personas cercanas al folclor de los Llanos Orientales. El representante musical, de 38 años, fue asesinado durante la noche del miércoles 18 de noviembre en Villavicencio, Meta.

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Un día después del crimen, este jueves 19 de noviembre, el intérprete se pronunció a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram. En el mensaje, expresó el dolor que atraviesa su equipo de trabajo por la pérdida de quien no solo era su representante, sino también un amigo y compañero.

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En el pronunciamiento, el cantante destacó las cualidades humanas y profesionales de Martínez, a quien describió como una persona bondadosa, creativa y amable. También resaltó los diferentes roles que desempeñó en su vida, como hijo, padre, esposo, amigo y líder, y aseguró que su paso dejó una huella en quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él.

Asimismo, rechazó el acto violento que terminó con su vida e hizo un llamado a respetar la vida y actuar con prudencia mientras las autoridades esclarecen lo sucedido.

“Rechazamos todo acto de violencia. La vida debe respetarse”, expresó el artista.

Finalmente, Jhon Onofre manifestó su solidaridad con los familiares de su mánager y reconoció que su ausencia deja un profundo vacío tanto en el equipo artístico como en las personas que construyeron una relación cercana con él.

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Así ocurrió el asesinato del mánager de Jhon Onofre en Villavicencio

El homicidio de Iván Camilo Martínez ocurrió aproximadamente a las 11:05 de la noche del miércoles 18 de noviembre, en un establecimiento comercial y deportivo ubicado en el kilómetro 4 de la vía que comunica a Villavicencio con Acacías.

Según la información entregada por las autoridades, el hombre se encontraba en el lugar cuando un sujeto ingresó y abrió fuego en su contra. El representante artístico recibió tres impactos de bala. Después de cometer el ataque, el responsable escapó en una motocicleta que, al parecer, lo esperaba sobre la vía nacional.

Tras el crimen, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía llegaron al establecimiento para realizar los procedimientos correspondientes y recolectar elementos que permitan establecer las circunstancias del asesinato.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente cuáles serían los móviles del homicidio ni han revelado la identidad del responsable. Las investigaciones continúan para identificar a los involucrados y esclarecer lo ocurrido.

La Policía Metropolitana también solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita avanzar en el caso. Las personas que tengan datos relevantes pueden comunicarse a la línea de investigación criminal 321 394 1479, en la que se garantiza absoluta reserva.

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¿Quién es Jhon Onofre, cantante que lamenta la muerte de su mánager?

Jhon Onofre es un intérprete de música llanera que consiguió reconocimiento nacional luego de ganar el concurso musical A otro nivel, en 2016.

Desde entonces, ha desarrollado su carrera artística con proyectos enfocados en la difusión del folclor de los Llanos Orientales y presentaciones en diferentes escenarios del país.

La muerte de Iván Camilo Martínez representa un duro golpe para el equipo del cantante, que ahora enfrenta la pérdida de uno de sus integrantes más cercanos. Mientras sus seguidores le expresan mensajes de solidaridad, las autoridades continúan trabajando para esclarecer el asesinato.

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