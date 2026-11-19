Un nuevo hecho de violencia conmociona a Villavicencio, Meta. En la noche del miércoles 18 de noviembre, Iván Camilo Martínez, mánager del cantante de música llanera Jhon Onofre, fue asesinado a tiros en un establecimiento comercial ubicado cerca del barrio Samán de la Rivera.

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De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió hacia las 11:05 p. m. en la cancha sintética La Tribuna. La víctima, de 38 años, se encontraba sentada en una mesa junto a otras tres personas cuando un hombre armado ingresó corriendo al lugar y le disparó en tres oportunidades.

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Tras cometer el crimen, el atacante escapó del establecimiento y abordó una motocicleta que, al parecer, lo esperaba sobre la vía de salida de Villavicencio hacia Acacías. El hecho generó alarma entre las personas que se encontraban en el sitio, quienes presenciaron la violenta irrupción del sicario y el posterior escape.

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Tras lo ocurrido, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Villavicencio llegaron al establecimiento para adelantar los actos urgentes, realizar la inspección técnica y recopilar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio.

Las autoridades trabajan para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque, así como determinar quiénes estarían detrás de este hecho violento.

Por su parte, el cantante Jhon Onofre confirmó al diario EL TIEMPO que Iván Camilo Martínez era su representante artístico. Además, se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida que evidenció el dolor por la pérdida de su amigo y colaborador.

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“Por siempre gracias, Camilito, descansa en paz, querido amigo”, escribió el artista.

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La Policía Metropolitana hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del asesinato. Para ello, habilitó la línea de investigación criminal 3213941479, en la que se garantiza absoluta reserva a quienes decidan colaborar con las autoridades.

Por ahora, la investigación continúa para determinar qué motivó el ataque contra el representante musical y dar con el paradero del hombre que accionó el arma de fuego.

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