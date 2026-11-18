Un nuevo caso de violencia contra las mujeres conmociona a Santander. Yuris Tatiana Gálvez González, de 26 años, fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio Alto del Paraíso, en el municipio de Lebrija. Las autoridades investigan lo ocurrido como un presunto feminicidio.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el hallazgo se produjo el martes 17 de noviembre, hacia las 11:35 de la mañana, luego de que los uniformados recibieran una alerta sobre el fallecimiento de una mujer dentro de un inmueble ubicado en la carrera 3 con calle 11B-54.

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Cuando llegaron al lugar, los policías encontraron a la joven sin signos vitales y acordonaron la zona para permitir el trabajo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), encargado de realizar la inspección técnica al cadáver y recopilar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

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Las primeras informaciones apuntan a que la muerte de Yuris Tatiana se habría producido por asfixia. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante los análisis forenses correspondientes.

Uno de los aspectos que causa mayor preocupación en la investigación son los presuntos antecedentes de violencia que habría enfrentado la joven. Según la información entregada por un familiar a las autoridades, Yuris Tatiana habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas reiteradas por parte de su compañero sentimental. Personas cercanas a la pareja también habrían mencionado estas situaciones, aunque, de acuerdo con el informe policial, no existían denuncias formales por estos hechos.

Tras conocer el caso, la Policía adelantó labores de vecindario, entrevistas y verificación de información para establecer las circunstancias de la muerte y dar con el paradero del hombre señalado por familiares y residentes del sector.

Como resultado de estas acciones, uniformados de la Estación de Policía de Lebrija ubicaron en la vereda La Renta a Kenyer Riera, de 31 años y nacionalidad venezolana, quien era el compañero sentimental de la víctima.

Según el reporte oficial, el hombre habría manifestado voluntariamente su participación en los hechos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso judicial correspondiente.

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La información recopilada por las autoridades indica que Yuris Tatiana y Kenyer Riera llevaban aproximadamente dos meses viviendo en el barrio Alto del Paraíso. Antes de trasladarse a ese sector, la pareja residía en la vereda La Renta, donde se dedicaba a labores del campo.

Ahora, los investigadores buscan establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.

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