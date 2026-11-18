Un caso rodeado de interrogantes conmocionó a los habitantes del barrio San Vicente, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. Una mujer de 84 años y su hijo, de 67, fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda, ubicada en inmediaciones de la calle 54 sur con carrera 31.

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Las víctimas fueron identificadas como Rosa Tulia González y Carlos Alberto Amaya González. El hallazgo se conoció durante la noche del lunes festivo, cuando unidades de criminalística llegaron al inmueble para adelantar la inspección técnica de los cuerpos. En la casa también fue encontrada muerta la mascota de la familia.

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Las circunstancias del caso son materia de investigación. Las primeras versiones apuntan a un posible homicidio seguido de suicidi0, hipótesis que deberá ser establecida por las autoridades a partir de los resultados forenses y las demás evidencias recopiladas.

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En un primer momento, una de las hipótesis que circuló sobre lo ocurrido fue una posible intoxicación por monóxido de carbono, debido a que, según las versiones iniciales, el gas habría quedado abierto dentro de la vivienda.

Sin embargo, información conocida de manera extraoficial por Gato Noticias señala que la mujer habría muerto por asfixia mecánica y que su hijo fue encontrado suspendido de un lazo. Estos datos deberán ser corroborados por Medicina Legal y las autoridades encargadas de esclarecer el caso.

Por ahora, no se conocen conclusiones oficiales sobre la secuencia de los hechos ni sobre las circunstancias en las que falleció la mascota.

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La noticia causó tristeza entre los residentes de San Vicente, pues madre e hijo eran conocidos en el sector y habían construido vínculos con la comunidad durante varios años.

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Rosa Tulia González, de 84 años, trabajó buena parte de su vida en una fábrica de cobijas. De acuerdo con las versiones conocidas por los habitantes, tuvo que dejar su oficio cuando comenzaron sus problemas de salud.

Por su parte, Carlos Alberto Amaya González, de 67 años, era recordado por sus vecinos como un hombre amable y de buen trato. Sin embargo, atravesaba una difícil situación médica: padecía cáncer de huesos en estado terminal y, según los relatos, sufría fuertes dolores durante sus últimos días.

Mientras la comunidad lamenta la muerte de sus vecinos, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar qué sucedió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades correspondientes.

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