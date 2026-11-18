Por: Portal Bogotá

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El estado de la movilidad en Bogotá para este miércoles 18 de noviembre, según información oficial reportada por la Alcaldía de la ciudad, presenta ciertas novedades que afectan tanto al tráfico vehicular como al sistema de transporte público TransMilenio. En horas de la mañana, específicamente a las 7:12 a. m., se registró un accidente de tránsito en la carrera Novena con calle 100, en sentido sur, donde una volqueta y un automóvil colisionaron. Debido a este incidente, el tránsito en esta zona se mantiene habilitado únicamente por un carril, lo que ha producido un flujo vehicular medio y genera demoras para quienes transitan por ese corredor vial.

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Por otra parte, a las 07:09 a. m., se presentó una novedad operativa en la avenida NQS con carrera 33. Esta situación obligó a que los buses de TransMilenio utilicen el carril mixto de la vía, es decir, el carril donde normalmente circulan vehículos particulares y no sólo buses del sistema. De acuerdo con la información publicada, las autoridades se encuentran trabajando en el punto afectado para agilizar el tránsito y restablecer la operación normal de los buses lo más pronto posible. Es importante tener en cuenta que estos desvíos y adaptaciones en el flujo habitual pueden continuar afectando los tiempos de desplazamiento en el interior de Bogotá durante la jornada.

Los reportes oficiales instan a los ciudadanos a consultar antes de salir de casa, ya que estas modificaciones pueden tener repercusiones en la movilidad general y, especialmente, en las rutas y frecuencias de TransMilenio. Las fuentes consultadas para este informe corresponden a la Alcaldía de Bogotá y los portales oficiales de TransMilenio, lo que garantiza la veracidad de los datos reportados. La situación es dinámica y está sujeta a cambios conforme se resuelven los contratiempos, por lo que se recomienda estar atentos a nuevos comunicados oficiales sobre la movilidad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de las vías en Bogotá hoy 18 de noviembre según reportes oficiales?

En la mañana de este 18 de noviembre, los reportes oficiales indican afectaciones puntuales en la movilidad bogotana, especialmente por un accidente en la carrera Novena con calle 100 y por una novedad operativa en la avenida NQS con carrera 33 que obliga a los buses de TransMilenio a circular por el carril mixto, lo que genera tráfico medio y posibles retrasos.

¿Por qué los buses de TransMilenio circulan por el carril mixto y qué implica esto?

Los buses de TransMilenio están circulando por el carril mixto en la avenida NQS con carrera 33 debido a una novedad operativa reportada por la alcaldía. Esto implica que comparten espacio con vehículos particulares, lo que puede producir mayor congestión y demoras en el servicio, hasta que la situación sea normalizada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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