Por: Portal Bogotá

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La época navideña en la capital colombiana trae consigo una atmósfera especial, marcada por la música, la tradición y el encuentro comunitario. En este contexto, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se convierte en uno de los epicentros de celebración, invitando a toda la ciudadanía a sumergirse en los sonidos y expresiones que distinguen las festividades de fin de año. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá en su especial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la próxima edición de Gaitán al Aire celebrará la Navidad con un espectáculo que tendrá lugar el miércoles 9 de diciembre de 2026, a las 6:00 p. m., en la Bahía del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con entrada libre y dirigida a quienes deseen vivir una experiencia diferente.

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La programación de este año busca trascender la simple presentación musical, proponiendo un viaje sonoro y cultural por las tradiciones colombianas y latinoamericanas que definen las fiestas decembrinas. El evento abrirá con la presentación de Coroncoro Ensamble Vocal, una agrupación que interpretará canciones de diversas regiones del país y de otras culturas. Según la información oficial, su espectáculo fusiona el canto y el movimiento corporal con relatos enfocados en la construcción comunitaria durante las celebraciones, una invitación a valorar la música como punto de encuentro intergeneracional.

En la segunda parte de la jornada, el protagonismo será para Discos Guacharaca, proyecto dirigido por el productor y selector musical Felipe Orjuela. Esta propuesta transformará el espacio en una fiesta de baile, con una selección de géneros tradicionales como la cumbia, la salsa, la guaracha, la champeta, el porro y la chicha. Con ello, se busca que los asistentes experimenten la pluralidad de los ritmos populares que acompañan la Navidad en distintos rincones de Colombia.

Con entrada libre, el evento Gaitán al Aire Vol. 60 reafirma el compromiso del Teatro Jorge Eliécer Gaitán de facilitar espacios de encuentro artístico y cultural para todos los bogotanos. La invitación es a compartir una noche de música en vivo y tradición en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, resaltando, según la Alcaldía, el valor de la cultura como columna vertebral de las celebraciones navideñas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el evento Gaitán al Aire Navidad en Bogotá?

El evento Gaitán al Aire se realizará el miércoles 9 de diciembre de 2026 a las 6:00 p. m. en la Bahía del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con entrada libre, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué agrupaciones participarán en Gaitán al Aire Vol. 60 y qué música interpretarán?

En esta edición, participarán Coroncoro Ensamble Vocal, que interpretará canciones colombianas, latinoamericanas y de otras culturas, y Discos Guacharaca, proyecto que presentará una selección musical de géneros como cumbia, salsa, guaracha, champeta, porro y chicha, según información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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