Alias ‘La Murga’, una mujer señalada de tener un papel de liderazgo dentro de una estructura criminal que operaba en el sur de Bogotá y Soacha, volvió a quedar bajo custodia de las autoridades. Su detención se produjo durante un operativo en el que también fueron capturadas otras tres personas.

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(Vea también: Autoridades realizan operativo en Nariño y capturan a 56 integrantes de seis estructuras criminales en acción conjunta)

El procedimiento tuvo lugar en la localidad de Bosa, en límites con Soacha, y contó con la participación de las policías de ambos territorios. La mujer ya había sido detenida en 2023 por su presunta participación en hechos relacionados con homicidio, tortura y desaparición forzada, por lo que su nueva captura llamó la atención de los investigadores.

Según el balance de seguridad divulgado por la Policía de Bogotá, los cuatro detenidos estarían vinculados a una estructura delincuencial que utilizaba publicaciones de venta de vehículos en redes sociales para ubicar a sus víctimas. El mecanismo consistía en contactar a los anunciantes, ganarse su confianza y concretar encuentros en los que presuntamente aprovechaban para llevarse los automotores.

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Después de apoderarse de los vehículos, los integrantes de la organización supuestamente contactaban a sus propietarios para exigirles dinero a cambio de devolverlos. Esta modalidad también quedó bajo investigación de las autoridades, que buscan establecer las responsabilidades de cada uno de los capturados.

#Noticias l Recapturaron a alias “La Murga”, presunta cabecilla de una estructura delincuencial. La mujer está vinculada a investigaciones por homicidio, tortura y desaparición forzada. #CityNoticias https://t.co/A6XS6CNA18 https://t.co/5iWk28OtQ7 — CityNoticias (@CityNoticiasTv) November 18, 2026

¿Por qué alias ‘La Murga’ ya había sido capturada?

El antecedente judicial de la mujer se remonta a 2023, cuando fue vinculada a una investigación por el asesinato de una mujer conocida como ‘La Flaca’, ocurrido en una vivienda del barrio Manzanares, en Bosa.

En ese expediente, las autoridades investigaban el funcionamiento de un inmueble conocido como la ‘Casa del Terror’, que habría sido utilizado para cometer actos de tortura y homicidio. La Fiscalía le imputó a la señalada los delitos de homicidio agravado, tortura y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

En ese momento, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzaba el proceso judicial.

Operativos contra estructuras criminales en Bogotá

La recaptura de alias ‘La Murga’ hizo parte de una ofensiva de las autoridades contra diferentes estructuras delincuenciales que operaban en la capital. En el balance de los procedimientos se reportaron 36 diligencias de registro y allanamiento en localidades como Bosa, Kennedy, Usme, Suba y Santa Fe.

Las intervenciones dejaron incautaciones de armas de fuego, estupefacientes, celulares, computadores, munición y una granada, de acuerdo con el reporte oficial.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el alcance de las actividades de los grupos intervenidos y la posible participación de sus integrantes en otros hechos delictivos.

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