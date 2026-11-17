Por: El Espectador

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El intento de reforma constitucional que pretendía impedir que los alcaldes de Bogotá pudieran postularse a la Presidencia de la República en el periodo posterior a su mandato no logró avanzar en la Cámara de Representantes. De acuerdo con información de El Espectador, este proyecto de acto legislativo fue archivado en su segundo debate, a pesar de haber superado la primera Comisión con una ponencia favorable de la representante Carol Borda, miembro de Salvación Nacional. El articulado buscaba inhabilitar a "quien haya sido elegido y ejercido en propiedad el cargo de alcalde mayor de Bogotá durante el período constitucional inmediatamente anterior a la elección presidencial".

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El autor del proyecto, David Cote, del partido Centro Democrático, fundamentó la iniciativa en el argumento de que los siete últimos alcaldes de la capital han aspirado a la presidencia, lo que, según él, ha causado conflictos entre el ejecutivo nacional y el gobierno distrital. Cote afirmó que el uso de la Alcaldía Mayor como potencial plataforma política resulta perjudicial y motiva disputas de poder, en las que el presidente en ejercicio busca impedir que el alcalde acceda al máximo cargo del país.

El texto contemplaba un periodo de transición y su aplicación habría comenzado a regir a partir de la elección presidencial de 2034. Esto se traduce en que el actual alcalde Carlos Fernando Galán tendría la opción de participar en las elecciones presidenciales de 2030 sin verse afectado por la reforma. Sus promotores argumentaban además que la Constitución colombiana ya reconoce un diseño electoral especial para Bogotá, lo que se refleja, entre otros aspectos, en la posibilidad de realizar segunda vuelta para la Alcaldía Mayor, elección que tiene lugar en el Palacio de Liévano.

Vale la pena precisar que en la actualidad existen inhabilidades para aspirar a la Presidencia. Tales restricciones afectan a quienes un año antes de la elección hayan sido magistrados de las altas cortes (como la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional), ministros, procurador general, defensor del Pueblo, contralor general, fiscal general, registrador nacional, directores de departamentos administrativos, gobernadores o alcalde mayor de Bogotá.

De acuerdo con El Espectador, las reformas constitucionales deben aprobarse en cuatro debates durante el periodo legislativo en el que son radicadas, pero el tiempo resultó insuficiente para que este proyecto avanzara. Su archivo coincide con trámites legislativos similares, como la propuesta de limitar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta 2028, promovida por el senador Enrique Gómez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se hundió el proyecto que inhabilitaba a los alcaldes de Bogotá para ser presidentes?

El proyecto se hundió porque no logró obtener el aval de la plenaria de la Cámara de Representantes en su segundo debate, situación que le impidió continuar el trámite constitucional necesario para una reforma. Según El Espectador, aunque había sido aprobado inicialmente en la Comisión Primera, el respaldo político resultó insuficiente para avanzar dentro del tiempo requerido.

¿Cuáles son las inhabilidades actuales para ser presidente en Colombia?

Actualmente, la Constitución colombiana establece inhabilidades para quienes, un año antes de la elección presidencial, hayan ejercido cargos como magistrados de cortes, ministro, procurador general, defensor del Pueblo, contralor general, fiscal general, registrador nacional, directores de departamentos administrativos, gobernadores o alcalde mayor de Bogotá, como reporta El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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