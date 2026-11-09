Por: El Espectador

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En medio de los debates y discusiones políticas que se viven diariamente en el Congreso, existe una estructura fundamental que acompaña a cada uno de los legisladores y que implica el manejo de cuantiosos recursos públicos. Esta estructura corresponde a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), equipos conformados por hasta 10 personas de confianza que apoyan el trabajo de los 285 congresistas colombianos. Según lo documentó El Espectador, cada congresista dispone mensualmente de 87 millones de pesos colombianos (COP) para establecer su UTL, cifra que se suma a los 55 millones de salario mensual asignados por la labor legislativa.

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El análisis de El Espectador profundizó en la conformación de los 102 equipos que sostienen las labores de fondo en el Senado. Al examinar los documentos oficiales, se revela cómo estas unidades no solo cumplen con tareas técnicas y administrativas, sino que, en muchos casos, se convierten en espacios donde confluyen intereses políticos y redes de parentesco. Es frecuente encontrar en las UTL a familiares de políticos, exalcaldes y exfuncionarios que han ocupado puestos clave en el Estado, lo que evidencia cómo la influencia de ciertas estructuras políticas supera la función estrictamente laboral para la que fueron contratados estos asesores.

Hace cuatro semanas, El Espectador ya había informado sobre la composición de las UTL en la Cámara de Representantes. En esa investigación, se encontró que una tendencia destacada era la presencia de miembros provenientes de dos departamentos: Norte de Santander y Santander. Esta característica parece mantenerse también en el Senado, donde persisten sólidos vínculos que conectan las oficinas de la cámara alta con la región del nororiente colombiano.

La conformación de las UTL permite comprender parte de la dinámica interna que regula el poder y las decisiones dentro del Congreso. Más allá de la fachada pública de los debates, detrás de cada proyecto de ley o posición política se encuentra el trabajo de estos equipos, cuya composición y origen reflejan los flujos de poder dentro de la rama legislativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero reciben los congresistas colombianos para sus Unidades de Trabajo Legislativo?

De acuerdo con información de El Espectador, cada congresista colombiano recibe 87 millones de pesos colombianos mensuales para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo, que puede estar integrada por hasta 10 personas de confianza.

¿De dónde provienen los integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo en el Senado?

Según lo revelado por El Espectador, las Unidades de Trabajo Legislativo del Senado incluyen a familiares de políticos, exalcaldes y exfuncionarios con experiencia en cargos estatales, muchos de ellos provenientes de las regiones de Norte de Santander y Santander, lo que muestra la presencia de redes políticas regionales en la conformación de estos equipos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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