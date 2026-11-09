La tensión y el rechazo generalizado marcaron el panorama informativo de este fin de semana en Colombia tras confirmarse las amenazas de atentados terroristas perpetradas por el grupo armado ilegal Eln en contra de las principales sedes de medios de comunicación del país, entre ellas Caracol Televisión, RCN y Caracol Radio. El periodista y analista Néstor Morales se pronunció con vehemencia sobre estos hechos durante su intervención radial, repudiando los intentos de intimidación contra la labor informativa.

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“Este mismo grupo terrorista: el Eln, es el responsable de las amenazas de atentados terroristas este fin de semana contra sedes de medios de comunicación. Inclusive esta casa, Caracol Televisión cuya sede tuvo [que] ser evacuada, pero no la única amenaza. También otros medios de comunicación, otras empresas RCN y Caracol Radio fueron amenazadas por la misma razón”, aseveró Morales al aire. El comunicador destacó además que ante estos amedrentamientos, la administración del presidente Abelardo De La Espriella ofreció de manera inmediata esquemas de protección y salvaguarda tanto para las empresas periodísticas como para los profesionales de la información, advirtiendo que la ofensiva criminal busca socavar los pilares fundamentales de la democracia. “Una amenaza no solo contra los medios sino contra la libertad de expresión, contra valores democráticos, que es lo que quiere atacar el Eln. No son las primeras amenazas, a las cuales la únicas respuesta es: aquí estamos y aquí vamos a seguir haciendo lo que intentamos todos los días, que es buen periodismo”, sentenció.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este sábado 7 de noviembre, cuando trabajadores de Caracol Televisión ubicados en la sede central del norte de Bogotá debieron ser evacuados de manera preventiva tras recibirse una alerta por un posible artefacto explosivo. Varios empleados señalaron que las instrucciones de salida fueron inmediatas y sin mayores explicaciones logísticas. Paralelamente, fuentes de la Policía Nacional confirmaron a este diario que tras las inspecciones preliminares en las inmediaciones y los interiores del complejo televisivo “sí evacuaron, por protocolo, pero no hay nada hasta el momento”, descartando la presencia de elementos explosivos en el sitio.

Por su parte, directivas de Caracol Televisión emitieron un comunicado en el que confirmaron haber recibido la advertencia de las autoridades sobre las intenciones de grupos al margen de la ley de atentar contra el canal, razón por la cual se adoptaron “todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones”. Las reacciones institucionales no se hicieron esperar. La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó el episodio como “grave y profundamente preocupante”, rechazando de forma categórica cualquier forma de violencia o coacción contra los informadores. La funcionaria recordó que “garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado y una garantía esencial de toda democracia”, exigiendo a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones para esclarecer el origen de las intimidaciones y blindar el libre ejercicio de la prensa en el territorio nacional.