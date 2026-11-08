La muerte de Ana María Meza, una politóloga de 36 años que falleció tras caer desde el quinto piso de un edificio en el norte de Bogotá, pasó de ser investigada como un posible acto en el que se quitó la vida a convertirse en un caso de presunto feminicidio. Las pruebas forenses y la reconstrucción de los hechos fueron determinantes en ese cambio.

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(Vea también: Fiscalía imputa cargos de feminicidio agravado a dos presuntos cómplices por el asesinato de María Camila Potosí en Cali)

En un informe de Los Informantes se presentaron detalles de los análisis físicos y del dictamen de necropsia que cuestionaron la versión inicial entregada por Carlos Mario Rodríguez Rosas, prometido de la mujer, quien sostuvo ante las autoridades que ella se había lanzado voluntariamente mientras él dormía.

La investigación señala que los hallazgos del cuerpo y la reconstrucción de la caída no corresponderían a un salto voluntario. De acuerdo con el estudio presentado por investigadores privados, la trayectoria sería compatible con una caída provocada por un tercero.

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La necropsia reveló lesiones que no estarían relacionadas con la caída

Uno de los elementos centrales del caso fue el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal. Según en Los Informantes, los exámenes determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación.

El reporte también documentó lesiones en el cuello, los brazos y las muñecas, además de rastros debajo de las uñas. Estos hallazgos fueron considerados dentro de la investigación como posibles señales de defensa física antes de la caída.

La abogada de la familia, Elena Suárez, destacó en el informe periodístico la importancia de las evidencias encontradas en el cuerpo de Ana María Meza para reconstruir lo ocurrido.

La Fiscalía, por su parte, sostuvo durante las audiencias que la mujer habría sido agredida físicamente y sometida a maniobras de asfixia antes de caer desde el edificio.

La reconstrucción física cuestionó la versión inicial

La investigación también incluyó un análisis de física forense realizado por investigadores privados. Según explicó Yefrin Garavito, director del equipo, la reconstrucción permitió comparar la trayectoria de una caída directa con la de un salto voluntario.

El estudio presentado en Los Informantes concluyó que la posición y el recorrido del cuerpo serían compatibles con una caída provocada por una tercera persona.

Este elemento se sumó a los resultados de la necropsia y a otros indicios recopilados durante la investigación, que llevaron a las autoridades a considerar una hipótesis distinta a la inicialmente planteada.

Las inconsistencias que llamaron la atención de los investigadores

También se expusieron algunos hechos registrados después de la muerte de Ana María Meza.

Una residente del edificio relató que escuchó un fuerte golpe durante la madrugada del 25 de enero de 2026, fecha en la que ocurrió el fallecimiento. La publicación también señaló que la familia recibió la noticia varias horas después.

En el expediente, según el medio, se incluyeron llamadas realizadas por Rodríguez Rosas durante esa madrugada y la presunta alteración de la escena dentro del apartamento.

Estos elementos fueron incorporados a la investigación junto con las pruebas forenses y los testimonios recopilados por las autoridades.

Carlos Mario Rodríguez Rosas enfrenta un proceso por presunto feminicidio

El 27 de mayo de 2026, una jueza ordenó enviar a prisión a Carlos Mario Rodríguez Rosas mientras avanza el proceso judicial por la muerte de Ana María Meza.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con lo emitido en Los Informantes, la investigación sostiene que Rodríguez Rosas habría agredido a la mujer, la habría sometido a maniobras de asfixia y posteriormente la habría arrojado desde el quinto piso del inmueble.

La responsabilidad penal del acusado deberá ser determinada por la justicia. El caso continúa en proceso judicial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.