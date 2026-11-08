El senador del Centro Democrático, le hizo un llamado al Pacto Histórico para que tome distancia de Gustavo Petro, en medio de la polémica por las denuncias de Deicy Jiménez sobre una presunta entrega de contratos estatales a mujeres a cambio de favores personales para el entonces mandatario.

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En entrevista con Pulzo, el congresista calificó de “impresentable” la situación y cuestionó que integrantes de ese movimiento político no hayan asumido una posición más contundente frente a los señalamientos. A su juicio, la controversia va más allá de la vida privada del jefe de Estado, pues involucra posibles beneficios contractuales y una eventual intervención del mandatario.

“El Pacto Histórico está en mora de pronunciarse sobre esa situación y tomar distancia del expresidente Petro”, manifestó Forero.

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El senador también se refirió a la filtración de un supuesto chat entre Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Petro, que, según su interpretación, mostraría que el exmandatario habría intervenido para que Jiménez accediera a uno de sus contratos o consiguiera su renovación.

Forero sostuvo que, desde que se conocieron las primeras declaraciones de la mujer y la respuesta pública del expresidente, consideró que Petro no había aclarado dos asuntos centrales: la relación sentimental que habría tenido con Jiménez y los motivos por los que ella obtuvo contratos con entidades estatales.

Andrés Forero cuestionó postura de Iván Cepeda por caso Deicy Jiménez

El congresista también criticó las reacciones de algunos integrantes del Pacto Histórico. En particular, mencionó al senador Iván Cepeda, quien, según recordó Forero, inicialmente evitó pronunciarse sobre el tema cuando fue consultado por periodistas y posteriormente publicó un comunicado que calificó de “tibio”.

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Para el integrante del Centro Democrático, esa respuesta contrasta con la postura que, según él, han asumido sectores de izquierda frente a controversias que involucran a sus contradictores políticos.

Además, Forero advirtió que las denuncias podrían apuntar a algo más amplio que un caso individual. Jiménez ha hablado de una presunta red de mujeres que habría recibido beneficios contractuales por sus vínculos íntimos con Petro. El senador consideró que las autoridades deben establecer si hubo conductas con consecuencias penales, como un posible tráfico de influencias, aunque aclaró que no es abogado.

Finalmente, insistió en que el Pacto Histórico debe decidir si mantiene su respaldo al exmandatario o se distancia de los hechos denunciados. “Vamos a ver si la izquierda decide hundirse con el expresidente Petro o decide tomar distancia de él”, concluyó.

Polémicas y logros de Petro

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