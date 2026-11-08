Un documento divulgado por el portal Chivas y Crónicas menciona a Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en una investigación sobre una posible operación relacionada con el sistema de preconteo de la Registraduría durante las elecciones presidenciales de 2026.

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Según la publicación, el informe recoge el testimonio de una fuente que relaciona a Oyola con un plan para modificar cifras de votación en favor de Iván Cepeda. En el documento también aparece el nombre del contratista Euclides Torres, señalado por la fuente como posible financiador de la operación.

La información se conoce después de la captura de Oyola en Neiva, el pasado 6 de noviembre, en medio de una investigación por la presunta extracción de información reservada de la DNI.

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Muy atentos. Primicia de alto impacto. Un documento de inteligencia al que he tenido acceso junto con el portal de noticias @ChivasYCronicas, revela el altísimo alcance de las tareas que iba a cumplir el funcionario de la DNI, Carlos Andrés Oyola con apoyo de un equipo cubano, ruso y venezolano. El fin, dice el documento, era “llevar a Iván Cepeda a una victoria dirigida y deslegitimar el proceso y forzar una ruptura institucional en caso de perder; la estrategia la coordina alias Aureliano desde la casa de Nariño, cuenta con influencia extranjera del G2 cubano…” El hacker Oyola Tovar fue capturado el fin de semana en Neiva, luego de seis meses de estar huyendo; pese a ello aún figura como funcionario de la DNI. El documento presenta información atribuida a una “fuente confiable” sobre un plan para desestabilizar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. El núcleo de la operación recaería en Carlos Andrés Oyola Tova, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), quien desde 2022 habría obtenido y escalado privilegios de acceso a los sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, incluyendo el software de preconteo. — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 8, 2026

¿Qué dice el documento sobre el preconteo electoral?

De acuerdo con Chivas y Crónicas, el informe señala que Oyola tenía permisos de consulta en los sistemas de la Registraduría desde 2022 y que posteriormente habría ampliado sus niveles de acceso.

La fuente citada en el documento asegura que el funcionario podía consultar información del ‘software’ de preconteo y describe una estrategia que contemplaba modificar cifras de votación antes de la publicación de los resultados.

El reporte menciona posibles cambios en los registros de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, no hay confirmación de que el sistema haya sido intervenido o de que los resultados electorales hayan sufrido modificaciones.

La captura de Carlos Oyola

El funcionario fue detenido en Neiva el 6 de noviembre, según los reportes conocidos sobre el caso. La investigación está relacionada con la presunta extracción de información reservada del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC).

Las informaciones publicadas indican que Oyola habría tenido en un computador personal una copia de información de esa plataforma, cuyo acceso está restringido.

Las autoridades deberán establecer cómo obtuvo esos datos y si incurrió en alguna conducta delictiva. La información divulgada por Chivas y Crónicas incorpora otros señalamientos sobre su posible relación con actividades electorales, que también requieren verificación.

Otros detalles mencionados en la publicación

El informe también recoge referencias a posibles acercamientos a campañas presidenciales para obtener información sobre reuniones y estrategias políticas.

Entre los asuntos mencionados aparecen contactos con personas vinculadas a equipos de campaña y actividades de seguimiento. Estos elementos hacen parte del documento divulgado por el portal y no cuentan, hasta ahora, con una confirmación pública de las autoridades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.