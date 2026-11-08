Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) suministró el más reciente reporte del clima para Bogotá correspondiente al lunes 9 de noviembre de 2026. Este pronóstico cobra especial relevancia para los habitantes de la capital colombiana, ya que permite planificar las actividades diarias y tomar precauciones ante posibles variaciones en el tiempo.

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De acuerdo con la información oficial del IDIGER, durante la madrugada en Bogotá se esperan condiciones de tiempo seco acompañadas de nubosidad variada, mientras que la temperatura mínima prevista es de 11 °C. El panorama matutino mantendrá similares características, con la presencia de nubes y un predominio de tiempo seco. Sin embargo, el informe indica que hay posibilidad de lloviznas ligeras en el sector de Usme, ubicado en el sur de la ciudad. Esta información es clave para quienes deben movilizarse en esa zona y buscan evitar contratiempos relacionados con el clima.

Para los ciudadanos interesados en consultar el pronóstico de lluvias y el estado actual del clima de manera interactiva, existe la opción de utilizar la plataforma Mapas Bogotá. Según lo explicado en el reporte, el acceso es sencillo y se puede hacer desde cualquier dispositivo móvil o computadora. El procedimiento consiste en ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa ubicado al costado derecho y, en la ventana denominada “Tipos de mapa”, acceder a la sección “Otros mapas” y seleccionar la opción “Lluvias”. Posteriormente, basta con digitar la dirección de interés para que el sistema reconozca la ubicación y despliegue la información climática correspondiente al lugar consultado.

Otra alternativa para obtener información detallada sobre las condiciones climáticas en el Distrito Capital es a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB). Este sistema permite a los usuarios estar actualizados sobre los reportes oficiales y cualquier cambio relevante en el clima, facilitando así la toma de decisiones informadas.

Estos mecanismos oficiales, como el proporcionado por IDIGER y el acceso digital a Mapas Bogotá o al SAB, buscan que la ciudadanía esté mejor preparada frente a situaciones climáticas variables, minimizando el impacto de las mismas en la planificación cotidiana de actividades esenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo utilizar Mapas Bogotá para consultar el pronóstico de lluvias?

Para conocer el pronóstico de lluvias en Bogotá mediante Mapas Bogotá, debe ingresar al sitio mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa a la derecha, dirigirse a “Tipos de mapa”, buscar en la sección “Otros mapas” la opción de “Lluvias” y digitar la dirección que le interesa. El sistema le mostrará la información climática exacta de ese lugar.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el lunes 9 de noviembre de 2026 según IDIGER?

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el clima en Bogotá para el lunes 9 de noviembre de 2026 presentará tiempo seco con nubosidad variada en la madrugada, una temperatura mínima de 11 °C y posibles lloviznas en el sector de Usme durante la mañana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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