Por: Portal Bogotá

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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) impulsa una estrategia clave para mantener limpia la ciudad, bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En esta ocasión, la UAESP invita a la ciudadanía que desee deshacerse de muebles o enseres en mal estado a aprovechar los Ecopuntos disponibles en diversas localidades de Bogotá, los cuales estarán habilitados entre el 9 y el 14 de noviembre de 2026, de acuerdo con información ofrecida por la entidad.

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Los Ecopuntos son espacios destinados para que los habitantes de Bogotá dejen aquellos residuos voluminosos que normalmente no recoge el operador de aseo tradicional. Entre estos objetos se incluyen colchones, piezas de madera, muebles, tejas y otros elementos de gran tamaño, según datos de la UAESP. Esta medida busca evitar que estos elementos terminen arrojados en el espacio público o en áreas poco adecuadas, lo que afecta el entorno y genera obstáculos para la limpieza de la ciudad.

La UAESP habilita semanalmente varios Ecopuntos en diferentes barrios y localidades de Bogotá, lo que facilita a los ciudadanos cumplir con la correcta disposición de residuos y fomenta la responsabilidad compartida por el cuidado ambiental de la ciudad. Desde la perspectiva de la UAESP, separar adecuadamente los residuos y respetar los horarios de recolección fortalece la imagen de la capital y ayuda a mantener espacios óptimos para todos.

Quienes estén interesados en saber dónde se ubican los Ecopuntos activos cada semana pueden consultarlo directamente en el sitio oficial de la UAESP. Esta información resulta esencial para cualquier ciudadano que busque deshacerse de residuos voluminosos correctamente y contribuir así a la limpieza y orden en su barrio.

Para apoyar esa labor y orientar a la comunidad, ‘Aseo Bogotá’ es una página web creada para brindar información clara y oportuna sobre el servicio público de aseo: horarios, rutas, tipos de residuos y tips para la correcta disposición de basuras, muebles viejos y escombros, como lo indica la UAESP.

En conclusión, la correcta disposición de muebles y enseres en Ecopuntos contribuye de manera significativa a la limpieza, el orden y el bienestar general de Bogotá, permitiendo que los barrios luzcan mejor y evitándose la acumulación de residuos en espacios inapropiados. Esta acción requiere tanto el compromiso de la ciudadanía como el acompañamiento constante por parte de las entidades responsables, según resalta la información de la UAESP.

¿Dónde se encuentran los Ecopuntos para disposición de muebles viejos en Bogotá?

Los Ecopuntos para la disposición de muebles viejos y residuos voluminosos en Bogotá están ubicados en diferentes localidades cada semana, según lo indica la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Las ubicaciones y fechas exactas se pueden consultar en el sitio web de la UAESP, lo que permite a los ciudadanos llevar sus objetos en mal estado de manera organizada y respetuosa con el entorno urbano.

¿Qué tipo de residuos se pueden llevar a los Ecopuntos en Bogotá?

De acuerdo con la UAESP, los Ecopuntos reciben objetos voluminosos que no son recogidos por el servicio regular, como colchones, muebles pesados, tejas y madera. Esta diferenciación garantiza que los residuos inadecuados no se acumulen en vías o espacios públicos, asegurando una disposición responsable y adecuada para el bienestar de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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