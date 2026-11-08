Por: Portal Bogotá

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El lunes 9 de noviembre de 2026, quienes viven en Bogotá o transitan por la ciudad deben estar atentos a las restricciones del programa de pico y placa, según información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta medida busca regular el tránsito vehicular, disminuyendo la congestión y mejorando la movilidad en la capital.

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De acuerdo con la SDM, el pico y placa para taxis iniciará a las 5:30 a. m. y finalizará a las 9:00 p. m. En esta jornada pueden circular únicamente los taxis cuyas placas terminen en los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Esta franja horaria se aplica para controlar la circulación de taxis y así garantizar una mayor rotación y disponibilidad del servicio durante todo el día.

Por su parte, para los llamados vehículos de servicio especial, conocidos también como vehículos de placa blanca, la restricción se extiende en un horario similar, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a sábado. Este lunes 9 de noviembre de 2026, podrán circular los que tengan placas finalizadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Esta medida abarca principalmente aquellos automotores que prestan servicios de transporte especial de pasajeros, buscando mayor orden en la prestación de este servicio.

Respecto a los vehículos particulares, el pico y placa será de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y, en esta fecha, tendrán permiso de movilizarse aquellos con placas que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. La restricción se dirige a controlar el flujo de carros privados en horas pico, buscando así reducir los altos niveles de congestión propios de Bogotá.

Para quienes deseen circular sin restricción, la SDM recuerda que el único medio legítimo para obtener el beneficio conocido como 'Pico y Placa Solidario' es a través de la plataforma oficial www.movilidadbogota.gov.co. El pago solo puede hacerse mediante botón de PSE dentro del portal, y la entidad advierte sobre la existencia de páginas fraudulentas, reiterando que no existen intermediarios autorizados para este trámite.

Con estas disposiciones, la Secretaría Distrital de Movilidad busca ordenar el tránsito y prevenir engaños, invitando a la ciudadanía a informarse y planear con anticipación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá para el lunes 9 de noviembre de 2026?

El horario para la restricción de pico y placa en Bogotá varía según el tipo de vehículo. Para taxis y vehículos de servicio especial, la restricción inicia a las 5:30 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m.; en ambos casos, pueden circular placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Para vehículos particulares, el horario es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., permitiendo el tránsito solo de aquellos con matrícula finalizada en 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cuáles son sus canales oficiales?

El Pico y Placa Solidario es el programa que permite a los usuarios de vehículos particulares circular en días restringidos pagando una tarifa. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el único canal autorizado para acceder y pagar por este permiso es la plataforma www.movilidadbogota.gov.co, usando el botón de PSE. Se advierte no usar intermediarios ni acudir a páginas web no oficiales, ya que la SDM no reconoce ninguna otra vía para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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