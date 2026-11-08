Por: Portal Bogotá

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Durante la semana comprendida entre el lunes 9 y el domingo 15 de noviembre de 2026, estará vigente la restricción de pico y placa en Bogotá para diferentes tipos de vehículos, según lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta medida busca regular el tráfico y mantener la movilidad en la ciudad, por lo cual es fundamental estar atento a los días y horarios aplicables, así como a las combinaciones de dígitos de las placas habilitadas para circular.

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Para vehículos particulares, la restricción se aplica de lunes a viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. De acuerdo con el calendario de la SDM, los días impares tienen permitido circular los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares pueden salir los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Los sábados y domingos no hay restricción para los particulares.

En cuanto a taxis, la restricción cubre desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. y varía según la terminación de la placa para cada día de la semana. Por ejemplo, el lunes 9 de noviembre pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que el domingo 15 de noviembre la restricción no aplica.

Respecto a los vehículos de servicio especial (también conocidos como vehículos de placa blanca), la medida opera de lunes a sábado en el horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., siguiendo el mismo patrón de rotación que los taxis para esos días. El domingo, nuevamente, no rige la medida para este tipo de vehículos.

Para los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad, la restricción opera los días sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., según el último dígito de la placa. Puntualmente, el sábado 14 de noviembre podrán circular aquellos cuyas placas terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. De lunes a viernes, la restricción para estos vehículos es en dos franjas: de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin importar el número de la placa. Los domingos y festivos no aplica la medida.

La SDM advierte a la ciudadanía sobre la proliferación de sitios web falsos que ofrecen trámites de Pico y Placa Solidario. El único canal oficial para solicitar o pagar este permiso temporal es el portal de la Secretaría Distrital de Movilidad y el pago debe hacerse únicamente mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) dispuesto en su página.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para taxis y vehículos de servicio especial en Bogotá en noviembre de 2026?

Para taxis y vehículos de servicio especial en Bogotá, la restricción de pico y placa se aplica de lunes a sábado, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. La circulación de estos vehículos depende del último dígito de la placa, según el calendario publicado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Los domingos no aplica la restricción para estos servicios.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa para vehículos de carga antiguos en Bogotá?

Los vehículos de carga con más de 20 años tienen restricción de circulación en Bogotá los sábados, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., y únicamente pueden circular aquellos con placas terminadas en números específicos indicados en el calendario semanal. Además, la restricción para estos vehículos rige de lunes a viernes en dos franjas: de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin importar el número final de la placa, como informa la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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