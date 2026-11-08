Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, en la búsqueda constante por reforzar las estrategias que enfrenten el hurto, ha sido escenario de una nueva investigación que pone en evidencia los modos de operación de estructuras delincuenciales dedicadas a robar en espacios de alta asistencia pública. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una organización denominada ‘Venus’ aprovechaba conciertos, ferias y otros eventos concurridos en Bogotá y otras ciudades para acercarse a los asistentes y hurtar celulares, equipos tecnológicos y otros objetos de valor. Seis integrantes fueron vinculados a la investigación por su supuesta participación en al menos 10 episodios documentados de hurto.

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La información proporcionada por las autoridades, citada por la Fiscalía, detalla que la organización ‘Venus’ asistía a eventos masivos presentándose como funcionarios de secretarías, alcaldías o personal de logística, lo que les permitía ganar la confianza de los organizadores y acercarse a los asistentes sin levantar sospechas. Una vez al interior de los eventos, el grupo desempeñaba distintos roles: unos identificaban las zonas de mayor concentración de personas y objetos de alto valor, mientras otros distraían al personal de vigilancia y logística. Así, el grupo designado para ejecutar el robo podía actuar sin ser detectado.

Dentro de los 10 casos investigados se destaca el primer episodio documentado en 2024, en una feria de San Gil, Santander, donde se hurtó un equipo de sonido. A partir de este hecho, la policía judicial identificó a los seis presuntos involucrados y los conectó con otros nueve robos en diferentes lugares. Entre los objetos hurtados figuran un desfibrilador externo automático, avaluado en 8 millones de pesos, sustraído de un negocio en Bogotá; una tableta robada a un ciudadano en un parque de diversiones y una consola de sonido, cuyo valor supera los 12 millones de pesos, hurtada de un comercio.

La imputación de cargos contra Carlos Alberto Hidalgo Quiroga, Marisol Prada Marín, Enrique Ortiz Salazar, alias ‘Conejo’, Juan Carlos Mogollón Guaqueta, Cristian Federico Estévez Macías y William Andrés Moncada Gámez, alias ‘Taxista’, por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado se produjo ante un fiscal de la Seccional Bogotá. Ninguno aceptó los cargos y todos enfrentarán medida de aseguramiento en centro carcelario. Este proceso deja clara la importancia de denunciar hechos delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para las investigaciones y la prevención del hurto en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificó la Fiscalía a los integrantes de la organización delincuencial ‘Venus’ en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación documentó los movimientos y modus operandi de la organización ‘Venus’ a partir de un primer caso durante una feria en 2024, siguiendo actividades de policía judicial que permitieron establecer la identidad de seis presuntos integrantes y vincularlos a varios casos de hurto a nivel nacional.

¿Qué es el delito de concierto para delinquir y cómo se aplica en casos como el de la banda ‘Venus’?

El delito de concierto para delinquir consiste en la asociación de varias personas con el propósito de cometer delitos de manera organizada. En el caso de la organización ‘Venus’, la Fiscalía les imputó este delito por presuntamente actuar de manera articulada y planificada en múltiples episodios de hurto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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