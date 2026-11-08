Por: El Espectador

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La noche del sábado 7 de noviembre, una alerta provocó la evacuación de la sede de Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta de Bogotá. Tras una exhaustiva revisión de las autoridades, en la que participó la Policía Metropolitana, se confirmó que no se hallaron explosivos dentro ni en las inmediaciones de las instalaciones. Sin embargo, la incertidumbre alrededor de la amenaza persiste, pues la información que activó el procedimiento continúa bajo evaluación. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación compartió con medios y el Gobierno Distrital detalles sobre posibles amenazas dirigidas a medios de comunicación en Bogotá, lo que llevó a la alcaldía a responder de manera preventiva.

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En respuesta inmediata, el alcalde Carlos Fernando Galán convocó al Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), integrado por organismos encargados de recopilar y analizar datos críticos de seguridad. La finalidad es que entidades de seguridad unifiquen criterios y establezcan el nivel de riesgo, además de trazar acciones conjuntas. No obstante, hasta ahora no se han dado detalles sobre qué organización ilegal podría estar detrás de la advertencia ni a qué medios específicos va dirigida, y no se reportan personas identificadas o capturadas en el marco de la investigación.

Caracol Televisión, de acuerdo con la información entregada por el CTI, fue advertido de una posible acción violenta planeada por grupos ilegales, lo que motivó la activación de protocolos internos y la evacuación del personal como medida preventiva. Por su parte, Caracol Radio también afirmó haber recibido una alerta sobre el riesgo de atentado, lo que llevó a reforzar sus sistemas de protección en coordinación con las autoridades. Tras la revisión de la Policía Metropolitana, se descartó totalmente la presencia de artefactos explosivos, pero el origen y gravedad de la amenaza permanecen bajo reserva mientras avanzan las investigaciones.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su preocupación y exigió esclarecer la situación, identificar el origen de la amenaza y ofrecer garantías a los trabajadores de los medios. En la misma línea, el procurador general, Gregorio Eljach, destacó la importancia de la libertad de prensa y de proteger el periodismo de cualquier tipo de intimidación.

Este episodio ocurre en un contexto crítico para la prensa en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reportó que, entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026, hubo 150 agresiones contra periodistas en el país, de las cuales 46 correspondieron a amenazas. Bogotá registró 33 de esos casos, la mayoría asociados a estigmatización y acoso judicial, contexto que refleja los riesgos constantes para quienes trabajan en medios de comunicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen de la amenaza que causó la evacuación en Caracol Televisión?

Hasta el momento, de acuerdo con la información compartida por el CTI de la Fiscalía, las autoridades no han precisado qué estructura ilegal estaría detrás de la advertencia ni cuáles medios serían los posibles objetivos. La investigación sigue en curso y las autoridades trabajan en conjunto en el CI3 para revisar y contrastar los datos.

¿Cómo define la FLIP el riesgo y cuáles tipos de agresiones documentó en 2026?

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró que entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 se documentaron 150 agresiones contra la prensa en Colombia, siendo las amenazas un tipo importante de atentado contra periodistas. Además, dentro de esos casos, Bogotá apareció como el lugar con más incidentes, especialmente relacionados con estigmatización y acoso judicial, demostrando la complejidad del ambiente para los medios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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