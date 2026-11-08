Por: Portal Bogotá

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Las estrategias de seguridad ciudadana en Bogotá han tomado fuerza, especialmente en sectores como Villemar, en la localidad de Fontibón, donde las autoridades han puesto en marcha patrullajes mixtos. Según información de la Alcaldía Local de Fontibón, estos operativos se desarrollan mediante el trabajo conjunto entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades, como parte de la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. El propósito es fortalecer el control territorial, escuchar a los residentes y mejorar la percepción de seguridad.

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Durante estas jornadas, el enfoque no solo es operativo sino también preventivo y comunitario. La alcaldesa local destacó que la articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad y la coordinación con todas las Fuerzas Armadas han permitido profundizar en las necesidades del territorio. Los patrullajes mixtos incluyen inspecciones a establecimientos comerciales, visitas puerta a puerta y acercamientos directos con los ciudadanos, quienes expresan inquietudes relacionadas con la convivencia y el orden público.

De acuerdo con datos del Ejército Nacional, la prevención del homicidio y la protección de la vida son ejes que orientan los operativos en nueve localidades priorizadas. Además, se efectúan acciones para contrarrestar modalidades de hurto como el ‘raponazo’, el hurto en motocicleta y el fleteo en 19 localidades y 36 puntos identificados como críticos. Estos esfuerzos se enfocan en horarios de alta movilidad ciudadana, normalmente en horas de la mañana y la tarde, fortaleciendo así la presencia institucional donde más se requiere.

Por otro lado, los operativos incluyen puestos de control en los principales accesos y salidas de Bogotá, así como la presencia en zonas vulnerables como los Cerros Orientales, los corredores hacia Cundinamarca y las áreas rurales. Estas acciones se complementan con tareas coordinadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, especialmente en la lucha contra la extorsión, el secuestro y los grupos delincuenciales organizados.

La participación de la comunidad es central. En Fontibón, se valora el aporte de los habitantes, quienes han compartido sus preocupaciones y necesidades en materia de seguridad. En paralelo, se han adelantado controles a establecimientos comerciales y recuperación de espacios públicos, como sucedió en marzo de 2026, cuando se recuperaron más de 900 metros lineales y se impusieron 40 comparendos de tránsito. El reto es mantener la articulación entre la fuerza pública, las autoridades locales y la ciudadanía, permitiendo así que las acciones respondan directamente a las realidades de cada sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los patrullajes mixtos en Bogotá para mejorar la seguridad?

Los patrullajes mixtos en Bogotá integran esfuerzos del Ejército Nacional, la Policía de Bogotá y autoridades distritales para realizar controles territoriales, inspecciones a establecimientos y acercamientos con la comunidad, de acuerdo con información de la Alcaldía Local de Fontibón. Estas acciones buscan tanto prevenir delitos y homicidios como recoger las inquietudes de los habitantes, permitiendo intervenciones ajustadas a las necesidades del territorio.

¿Qué papel cumplen la comunidad y las autoridades en las estrategias de seguridad en Fontibón?

En Fontibón, las estrategias de seguridad se fortalecen gracias a la colaboración entre la comunidad y las autoridades. Los residentes comparten sus preocupaciones y experiencias, ayudando a identificar problemas específicos y priorizar acciones. Las autoridades, por su parte, desarrollan jornadas de inspección, patrullajes y recuperación de espacios públicos, con el acompañamiento de entidades como el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, lo que permite atender situaciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes y reforzar la convivencia en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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