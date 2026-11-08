Por: Portal Bogotá

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El Instituto para la Economía Social (IPES) de Bogotá ha lanzado durante noviembre una serie de cursos gratuitos con el propósito de fomentar el desarrollo de habilidades entre vendedores informales, sus familias, comerciantes de Plazas Distritales de Mercado y quienes participan en alternativas comerciales ofrecidas por la entidad. Según información oficial del IPES, las capacitaciones buscan proporcionar herramientas útiles para fortalecer las actividades laborales de los ciudadanos, ampliar su conocimiento y facilitar que adquieran destrezas que puedan transformar en nuevas oportunidades de empleo e ingreso.

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Entre las opciones propuestas, la primera es la "Ruta de Formación en Mantenimiento de Computadores". Este curso ofrece la posibilidad de aprender técnicas de diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos informáticos. A partir de estas competencias, los asistentes pueden no solo mejorar su propia tecnología, sino también abrir puertas a servicios independientes o emprendimientos relacionados con el sector tecnológico. Esta formación se lleva a cabo en el Punto Vive Digital Veracruz, en la localidad de La Candelaria, específicamente en la calle 17 # 4-71, y se realiza en jornadas vespertinas.

Otra alternativa presentada por el IPES es la "Ruta de Formación en Elaboración de Café con Métodos Alternativos", en la que el café ocupa el centro de la experiencia pedagógica. En este curso, los participantes aprenden métodos manuales y técnicas de filtrado, adquiriendo nociones clave sobre calidad, presentación y habilidades propias del barismo. Estos conocimientos resultan especialmente valiosos para fortalecer negocios de gastronomía o iniciar nuevas actividades en ese sector. El curso se desarrolla en instalaciones del Centro de Hotelería y Turismo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la localidad de Teusaquillo, en la carrera 30 # 15-53, bajo un formato de clases intercaladas a lo largo del mes.

Finalmente, el "Taller de Cocina Navideña" representa una oportunidad práctica relacionada con la próxima temporada decembrina. En este espacio, los asistentes tienen la opción de adentrarse en recetas tanto tradicionales como novedosas, al tiempo que reciben formación en la presentación de platos, buenas prácticas en la manipulación de alimentos y cómo aprovechar mejor los ingredientes. Las sesiones se imparten en el Centro de Innovación Gastronómica de la Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre, en Barrios Unidos, en la carrera 51 # 72-13.

De acuerdo con el IPES, las inscripciones pueden hacerse de forma presencial en la Oficina de Atención al Usuario (carrera 9 # 10-59) o consultando la información oficial en el portal web del Instituto, garantizando así acceso abierto y seguro a los detalles del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cursos gratuitos ofrece el IPES en noviembre y a quiénes están dirigidos?

El IPES brinda rutas de formación gratuitas en mantenimiento de computadores, elaboración de café con métodos alternativos y cocina navideña. Están dirigidas principalmente a vendedores informales, comerciantes de Plazas Distritales de Mercado, sus familias y participantes en alternativas comerciales de la entidad, según la información oficial divulgada por el Instituto para la Economía Social.

¿Cómo es el proceso de inscripción para los cursos gratuitos del IPES?

Para inscribirse, los interesados deben acudir presencialmente a la Oficina de Atención al Usuario del IPES, ubicada en la carrera 9 # 10-59, o consultar las instrucciones a través de la página web oficial del Instituto. De acuerdo con los detalles proporcionados, estas son las vías habilitadas para acceder a los cursos y conocer el paso a paso del proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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