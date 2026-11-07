Por: El Espectador

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Colfuturo y el Consorcio Campus Iberus, compuesto por cuatro universidades españolas —Zaragoza, Pública de Navarra, Lleida y La Rioja—, anunciaron una nueva oportunidad para estudiantes colombianos interesados en cursar maestría o doctorado en estas instituciones. Según la información publicada por El Espectador, esta convocatoria está dirigida a quienes deseen avanzar en su formación académica en alguna de estas universidades y aspiran a recibir un significativo apoyo económico.

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De acuerdo con las entidades, cada universidad brindará una beca del 50 % de la matrícula a un máximo de dos estudiantes de maestría, además de extender hasta cuatro becas que cubren el 100 % de la matrícula a los aspirantes admitidos en doctorado. Será responsabilidad de cada institución definir los programas académicos que participarán dentro de la oferta de este crédito-beca.

Por su parte, Colfuturo asumirá el pago restante de la matrícula junto con un apoyo financiero para sostenimiento y otros gastos esenciales, conforme a sus políticas vigentes. El monto máximo de apoyo llega a USD 50.000, el cual puede ser utilizado durante dos años e incluirá ayudas como tiquetes aéreos, instalación, matrícula, seguro médico, sostenimiento mensual, materiales académicos y seguro de deudores.

La duración del apoyo para maestrías oscila entre uno y dos años, dependiendo del programa elegido, mientras que para doctorados se establece por tres años. La convocatoria culminará el 4 de marzo y los resultados serán publicados el 18 de mayo de 2027. Las entidades precisan que el crédito se transforma en una beca parcial si quien fue beneficiado retorna a Colombia y permanece el tiempo previamente pactado, cumpliendo con los requisitos acordados con Colfuturo.

Entre los requisitos para postularse, El Espectador destaca ser colombiano, tener título profesional, haber sido admitido en un programa ofertado por las universidades elegibles, presentar un escrito, diligenciar la solicitud completa y certificar dominio de un segundo idioma al momento de legalizar el crédito-beca.

Las áreas de estudio varían según la universidad: Zaragoza ofrece programas en ingeniería, ciencias, salud, economía y humanidades; Pública de Navarra en tecnología, ingeniería, economía y ciencias sociales; Lleida en agronomía, salud y educación, mientras que La Rioja se enfoca en ciencias, ingeniería, derecho y economía. El proceso de postulación inicia con la elección del programa académico, la inscripción en la convocatoria de Colfuturo y el envío de la documentación necesaria, tras lo cual las universidades asignarán los apoyos económicos disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de las becas Colfuturo y Campus Iberus para estudiantes colombianos?

Las becas ofrecidas por Colfuturo y las universidades del Consorcio Campus Iberus otorgan cobertura parcial o total de la matrícula, así como apoyo financiero de hasta USD 50.000 para gastos de sostenimiento, materiales y otros conceptos. El crédito puede convertirse en beca parcial si el beneficiario retorna y reside en Colombia por el tiempo estipulado.

¿Cómo funciona el sistema de crédito-beca de Colfuturo para estudios de maestría y doctorado en España?

El sistema de Colfuturo consiste en un crédito-beca que financia hasta USD 50.000 para estudios de posgrado, el cual cubre matrícula, sostenimiento, auxilios y materiales. Si el beneficiario regresa a Colombia y reside el tiempo exigido, el crédito se convierte parcialmente en beca, cumpliendo los requisitos definidos por la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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