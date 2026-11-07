Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El arequipe, también conocido como dulce de leche, es uno de los postres más populares en la gastronomía latinoamericana, resaltando por su sabor dulce y su textura cremosa. De acuerdo con El Espectador, la preparación tradicional de este manjar tiene varias alternativas, dependiendo de los recursos y el tiempo disponible. Ya sea utilizando una olla a presión o un método de baño de María en olla normal, la receta mantiene su sencillez y gran resultado final.

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Para la versión rápida en olla a presión, se recomienda primero retirar la etiqueta de la lata de leche condensada de 395 gramos, comprobando que esté en buen estado. La lata debe acomodarse acostada dentro de la olla, cubierta por completo con agua, sin superar dos tercios de la capacidad del recipiente, según el instructivo publicado. Tras tapar y llevar a fuego alto, se espera a que la olla empiece a pitar; en ese momento, se reduce a fuego mínimo y se cocina durante una hora exacta. Es fundamental permitir que toda la presión de la olla salga antes de abrirla y se aconseja extraer la lata con pinzas.

Si se opta por la cocción en baño de María con olla normal, la leche condensada igualmente se pone sin etiqueta y completamente sumergida en agua. En este caso, el proceso necesita tres horas de cocción a fuego medio después de hervir. El nivel de agua debe revisarse con regularidad, agregando más si es necesario, para evitar que la lata quede expuesta. En ambos métodos, la lata caliente no debe abrirse bajo ninguna circunstancia; es indispensable sumergirla primero en abundante agua con hielo por unos 30 minutos hasta que esté completamente fría. Después de abrirla, puede guardarse en refrigeración hasta por dos semanas.

El Espectador destaca que el tipo de olla transforma el resultado: en olla a presión se obtiene un dulce oscuro, más firme y de sabor intenso, mientras que la olla normal produce un arequipe claro, cremoso, con una textura untable y un sabor más suave. De acuerdo con el mismo medio, el arequipe nació en el sudeste asiático, específicamente Indonesia, y fue en el siglo VI cuando se popularizó en las islas Filipinas. Se trata de un producto espeso, derivado de cocinar leche y azúcar, muy apreciado como acompañante de postres, tortas, galletas y helados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la diferencia entre preparar arequipe en olla a presión y en olla normal?

La preparación en olla a presión ofrece un arequipe más oscuro, firme y con un sabor intenso, gracias a la mayor temperatura que carameliza los azúcares rápidamente, según lo explicado por El Espectador. En cambio, la cocción en olla normal, usando baño de María, da como resultado un arequipe más claro, cremoso y fácil de untar, con un sabor más suave y clásico.

¿Cuál es el origen del dulce de leche o arequipe?

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, el dulce de leche o arequipe se originó en Indonesia, en el sudeste asiático, y ganó popularidad en el siglo VI en las islas Filipinas. Esta mezcla espesa de leche y azúcar se ha expandido globalmente, convirtiéndose en una base fundamental para distintos postres y preparaciones dulces.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.