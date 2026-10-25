En medio de dolorosos eventos a nivel internacional, una tragedia aérea enlutó a las fuerzas militares en Filipinas luego de confirmarse la muerte de cuatro pilotos durante un vuelo regular de instrucción en la base aérea de Fernando, en la provincia de Batangas.

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El siniestro ocurrió el viernes 23 de octubre al sur de Manila, cuando dos aviones de entrenamiento SF-260 se precipitaron sorpresivamente a tierra dentro del propio perímetro de las instalaciones militares filipinas, según información replicada por Blu Radio.

Reportes emitidos por medios locales señalaron que los aparatos colisionaron en pleno vuelo antes de caer, aunque los mandos de la institución militar todavía no ratifican oficialmente esa versión sobre el suceso.

El mando militar confirmó que el accidente aéreo no causó más víctimas fatales ni afectaciones al personal de tierra desplegado en esa base durante las maniobras.

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Tras la tragedia, la Fuerza Aérea de Filipinas suspendió temporalmente las operaciones regulares de su flota de aviones SF-260 mientras un equipo técnico adelanta las investigaciones pertinentes sobre las causas del siniestro.

Este hecho luctuoso revive la preocupación por otros siniestros mortales con este modelo; en mayo pasado fallecieron dos pilotos al estrellarse un SF-260 en un sector montañoso del norte del país.

De igual manera, durante 2023 otro avión de instrucción SF-260 TP Marchetti sufrió un colapso en un vuelo de entrenamiento militar, dejando un saldo oficial de dos pilotos muertos en la misión.

Históricamente, las Fuerzas Armadas filipinas utilizaron estas aeronaves SF-260 en operaciones de combate en 2017 contra grupos armados vinculados al Estado Islámico en la ciudad de Marawi, en el sur del territorio nacional.

Los peritos castrenses analizan ahora los restos recuperados para esclarecer las causas que provocaron este lamentable desenlace en el aeródromo militar de Fernando.

¿Cómo son los aviones de entrenamiento SF-260?

El SIAI-Marchetti SF-260 es un avión militar de entrenamiento básico y ataque ligero reconocido mundialmente por su maniobrabilidad y versatilidad.

El avión de entrenamiento militar SF-260 sobresale en la aviación internacional como una plataforma monomotor de alto rendimiento diseñada originalmente por el ingeniero aeronáutico italiano Stelio Frati.

La aeronave presenta una estructura totalmente metálica de ala baja cantilever, concebida para soportar severas exigencias estructurales durante rigurosas maniobras acrobáticas y vuelos de formación táctica militar.

Su cabina de mando integra controles dobles dispuestos lado a lado, facilitando la instrucción directa de cadetes y permitiendo una óptima visibilidad panorámica mediante su cúpula transparente corrediza.

El modelo opera con motores de combustión de seis cilindros opuestos o versiones turbohélice avanzadas que garantizan una aceleración enérgica y confiabilidad mecánica en operaciones continuas y demandantes.

El tren de aterrizaje triciclo completamente retráctil optimiza la aerodinámica general en vuelo, permitiendo que el aparato alcance velocidades de crucero superiores a los trescientos kilómetros por hora.

Los depósitos de combustible situados en los extremos alares incrementan sustancialmente el alcance operativo y aseguran autonomía prolongada durante extensas jornadas de patrullaje marítimo o terrestre.

Diversas fuerzas aéreas incorporaron variantes armadas dotadas de puntos de anclaje subalares para transportar ametralladoras, cohetes no guiados y bombas ligeras en misiones de apoyo aéreo cercano.

Su docilidad en despegues y aterrizajes complementa una notable agilidad en giros cerrados, cualidades que convierten al birreactor en una escuela formativa óptima para futuros aviadores de combate.

El diseño exhibe dimensiones compactas con una envergadura cercana a los ocho metros y una longitud aproximada de siete metros, facilitando el mantenimiento y estacionamiento en hangares reducidos.

Cerca de treinta componentes castrenses en los cinco continentes emplearon este sistema para moldear las capacidades de combate y navegación táctica de sus tripulaciones a lo largo de décadas.

Su vigencia operativa demuestra la sólida confiabilidad del concepto industrial original, manteniéndose activo en inventarios militares como un eslabón clave en la transición hacia cazas supersónicos modernos.

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