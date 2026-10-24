Un terremoto de magnitud 7,2 frente a las costas de Vanuatu, en el Pacífico sur, activó una alerta por posible tsunami durante la madrugada de este sábado 24 de octubre, hora local de la región.

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Según recogió Caracol Radio, el movimiento ocurrió cerca de este archipiélago ubicado al este de Australia y llevó a los organismos de monitoreo a advertir sobre el riesgo de olas peligrosas en zonas costeras próximas al epicentro.

La alerta fue emitida por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái. Según el organismo, existía la posibilidad de que se presentaran olas peligrosas en las costas situadas a menos de 300 kilómetros del punto donde se originó el terremoto.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó inicialmente el epicentro a unos 200 kilómetros al noroeste de Port-Olry, en Vanuatu. El sismo fue descrito como superficial, una característica que puede aumentar su capacidad de provocar desplazamientos de agua cuando ocurre bajo el mar.

Sin embargo, la magnitud fue revisada después del primer reporte. Aunque el evento se anunció inicialmente como un terremoto de 7,2, el USGS ajustó el registro a 6,9. Además, el centro de monitoreo informó sobre un segundo movimiento sísmico de magnitud 6,3 en las cercanías.

A 6.9-7.2 magnitude shallow earthquake struck the Vanuatu Islands region at 13:31 local time. Officials issued a localized tsunami warning, advising that hazardous waves could impact coasts located within 300 km of the epicenter. #séisme – Sismo – Terremoto – Temblor https://t.co/zk2DkTgew3 — GeoTechWar (@geotechwar) October 24, 2026

¿Dónde queda Vanuatu y por qué tiene riesgo sísmico?

Vanuatu se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica que bordea buena parte de la cuenca del océano Pacífico. Por esa ubicación, los terremotos son frecuentes en el archipiélago y en otras áreas cercanas, donde la interacción de las placas tectónicas provoca movimientos de distinta magnitud.

La alerta por tsunami se centró en las costas próximas al epicentro. La información inicial difundida por la agencia peruana Andina, con base en un reporte de AFP, no precisó si se registraron daños, personas lesionadas o víctimas mortales tras los movimientos sísmicos. Tampoco confirmó la llegada de olas a las zonas bajo advertencia.

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