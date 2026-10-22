La planta de Comestibles La Rosa, ubicada en Dosquebradas, Risaralda, atraviesa una difícil situación luego del terremoto del 10 de agosto, que afectó el 70 % de su capacidad instalada. La emergencia redujo considerablemente la producción y derivó en la suspensión de 146 contratos laborales, mientras la compañía evalúa los daños y busca alternativas para recuperar su operación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Gobierno, iNNpulsa y Bavaria activan plan para recuperar 3.500 negocios afectados por el terremoto)

La fábrica logró reactivar cerca del 30 % de su capacidad durante las semanas posteriores al sismo, principalmente en las líneas de productos wafer y chocolatería. Sin embargo, la recuperación sigue siendo parcial y la empresa continúa revisando el estado de las instalaciones con la aseguradora y firmas contratistas.

El impacto también se refleja en la situación de los empleados. Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos de la compañía, indicó que actualmente hay 220 trabajadores activos y 146 con contratos suspendidos, de un total de 365 vinculados a la empresa. La cifra contrasta con las denuncias de trabajadores, quienes han señalado que serían 221 las personas afectadas por la medida.

Lee También

A las dificultades operativas se suma la preocupación por el futuro de la planta y la posibilidad de que la producción sea trasladada a otro país de Suramérica. Esa alternativa ha sido mencionada en reportes sobre la incertidumbre que rodea a la fábrica, aunque no se ha confirmado como una decisión definitiva de la compañía.

🔴Acompañamos el justo reclamo de los trabajadores de comestibles La Rosa de @Nestle, a través del sindicato Sinaltrainal. Solicitamos a @mintrabajo se instaure de manera inmediaga la mesa de diálogo social con presencia de @DefensoriaCol, para prevenir una masacre laboral y agudizar la crisis humanitaria que hoy vive el departamento de Risaralda. 👉🏽Son más de 220 empleos suspendidos en su planta de Dosquebradas.

¡Nos la jugamos por las y los trabajadores! — Maria Eugenia Londoño- Senadora (@MariaEugeniaLo) September 18, 2026

¿Qué soluciones plantea Comestibles La Rosa para los trabajadores?

Frente a la situación laboral, Gómez, en diálogo con Caracol Radio, explicó que la empresa primero concedió dos semanas de permiso remunerado y luego vacaciones pagadas. Tras finalizar esos periodos, suspendió los contratos de los empleados que no podía mantener activos con la operación reducida.

El gerente también señaló que la compañía identificó a 50 trabajadores cuyas viviendas o las de sus familiares resultaron afectadas por el terremoto. Según indicó, a esas personas les entregaron una ayuda equivalente a dos salarios mínimos y habilitaron acompañamiento psicológico, además de apoyo para tramitar reclamaciones ante las aseguradoras.

Sobre las conversaciones con los empleados, Gómez aseguró que han sostenido más de 11 reuniones con la organización sindical desde el sismo y que tuvieron un encuentro con el Ministerio del Trabajo el 30 de septiembre. Una nueva reunión quedó prevista para el 28 de octubre.

“Entonces nuestro interés es buscar las mejores soluciones para darle el mejor manejo a esta contingencia en pro de todos los trabajadores que hacemos parte de esta compañía”, afirmó el gerente en entrevista con Caracol Radio.

¿Qué productos fabrica Comestibles La Rosa y cuál es su relación con Nestlé?

La fábrica Comestibles La Rosa, ubicada en Dosquebradas, Risaralda, se especializa en la elaboración de galletas, chocolates, productos tipo wafer y confitería.

Entre los productos más conocidos de su portafolio están las galletas Saltinas, los wafers Cocosette, las Morenitas, los Deditos y el Beso de Amor. También fabrica cereales de la marca Milo.

La compañía hace parte de Nestlé, multinacional suiza de alimentos. La relación comenzó en 1971, cuando Nestlé adquirió una participación del 51 % en Comestibles La Rosa, y en 1984 pasó a tener el 100 % de la empresa, según la historia corporativa publicada por la multinacional. Actualmente, La Rosa produce alimentos para marcas del portafolio de Nestlé.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.