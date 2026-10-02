El Gobierno de Abelardo de la Espriella, iNNpulsa Colombia y Bavaria pusieron en marcha ‘Ruta Milagro’, una iniciativa destinada a acelerar la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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El programa hace parte de una inversión de $12.000 millones anunciada por Bavaria y contempla dos tipos de intervención.

Los 500 establecimientos que sufrieron daños graves recibirán apoyo para recuperar su infraestructura, mobiliario y equipos, además de asistencia técnica especializada para volver a operar.

Los otros 3.000 negocios recibirán activos productivos, como mobiliario, elementos de visibilidad comercial, materiales para puntos de venta y equipos necesarios para reactivar sus actividades.

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En ambos casos habrá acompañamiento en territorio para identificar las necesidades específicas de cada comerciante.

La estrategia también incluye una ruta de fortalecimiento empresarial enfocada en mejorar aspectos como la gestión del negocio, las finanzas, las ventas, la digitalización y la productividad.

iNNpulsa aportará herramientas de formación y fortalecimiento empresarial, mientras que el programa Emprendedores Bavaria pondrá a disposición su experiencia en capacitación, digitalización e inclusión financiera.

Según Bavaria, este programa ha fortalecido a más de 85.000 negocios desde 2018. Una medición realizada en 2024 señaló que los participantes aumentaron sus ingresos, en promedio, 38,9% después de la intervención.

La iniciativa busca que los comerciantes no solo puedan reabrir sus establecimientos, sino también recuperar sus ingresos y mejorar sus capacidades para sostener y hacer crecer sus negocios.

El programa destaca además el papel de las tiendas y pequeños comercios en las economías locales. Según Fenalco, el Canal Tradicional reúne más de 500.000 negocios en Colombia y genera cerca de 575.000 empleos.

Bavaria señala que, en promedio, cuatro personas dependen de cada tienda, por lo que la recuperación de estos establecimientos también impacta directamente los ingresos de numerosas familias.

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