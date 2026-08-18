Por: El Espectador

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Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, las autoridades han iniciado la fase de atención y reconstrucción en los territorios que resultaron más afectados, según afirmó José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República. Restrepo se trasladó nuevamente al departamento de Caldas y, acompañado por su esposa Tatiana Céspedes, quien representaba a la oficina de la primera dama, comunicó a la ciudadanía desde el Puesto de Mando Unificado de Manizales cómo avanza el proceso de recuperación tras el desastre. El vicepresidente subrayó la importancia de identificar las necesidades básicas para la atención humanitaria inmediata y, de forma paralela, comenzar a diseñar un plan de reconstrucción sostenible basado en las demandas más urgentes de la población local, de acuerdo con sus declaraciones recogidas en medios nacionales.

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Restrepo también anunció que la vida escolar en la capital de Caldas ha empezado a recuperarse y expresó la esperanza de que en los municipios la reactivación ocurra una vez se realicen las reparaciones necesarias. Además, el vicepresidente rechazó la especulación con los precios de arrendamientos y materiales de construcción, advirtiendo que el Gobierno nacional usará decretos en el marco de la emergencia económica para combatir estos abusos y garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

Por su parte, Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, señaló en un encuentro técnico con representantes de gremios, empresas privadas y entidades públicas, que las fases de reconstrucción ya están en marcha. El ministro explicó que dos fases iniciales tendrán una duración de algunos meses, mientras que la tercera implicará mayores inversiones y requerirá el compromiso de empresas privadas, gremios, cajas de compensación, la banca, organizaciones internacionales e interesados en sumar esfuerzos para la renovación urbana de las zonas afectadas. Beltrán insistió que la Unidad de Gestión del Riesgo, con sus bancos de maquinarias y materiales, junto al ejército de expertos, la gestora social y los entes territoriales, ya atienden la primera etapa de mitigación.

En cuanto al apoyo del sector privado, el empresario Carlos Sarmiento Angulo se unió a las contribuciones con una donación de 200.000 millones de pesos, según información oficial, aportando recursos para la atención a la emergencia y la reconstrucción. Además, el Grupo Tecnoquímicas ofreció 50.000 millones y Bavaria otros 12.000 millones, en un ejemplo de solidaridad empresarial fundamental en este proceso.

¿Qué avances se han logrado en la reconstrucción tras el terremoto en Caldas?

De acuerdo con declaraciones oficiales recogidas en medios nacionales, ya comenzó la fase de atención inicial y reconstrucción en las zonas más afectadas, incluyendo la reactivación de la vida escolar en Manizales y acciones concretas para atender necesidades humanitarias y estructurales. Conforme el Gobierno, la Unidad de Gestión del Riesgo ya ejecuta tareas inmediatas, mientras se planean etapas posteriores que incluyen la renovación urbana y el restablecimiento de servicios básicos.

¿Quiénes han apoyado financieramente la reconstrucción y la atención tras el terremoto?

De acuerdo con información oficial citada por las autoridades, el empresario Carlos Sarmiento Angulo donó 200.000 millones de pesos y empresas como el Grupo Tecnoquímicas y Bavaria ofrecieron 50.000 y 12.000 millones respectivamente. Este respaldo financiero, sumado a los esfuerzos de organismos públicos y privados, es clave para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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