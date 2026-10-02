Entre 2015 y 2025, Ecopetrol aumentó sus activos en $97,88 billones, pero una mayor parte de ese crecimiento estuvo financiada con deuda, detalla La República.

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Según un informe de Iara Consulting Group, citado por ese diario, $57,48 billones provinieron del aumento de los pasivos, mientras que $40,40 billones correspondieron al patrimonio. Esto significa que cerca de $6 de cada $10 que aumentaron los activos fueron respaldados por deuda.

Para 2025, el 57,72 % de los activos de la petrolera estaban financiados con préstamos, añadió ese medio.

Expertos advierten que el crecimiento del tamaño de la compañía no necesariamente implica un fortalecimiento financiero y señalan la importancia de revisar conjuntamente activos, patrimonio, ventas, costos y utilidades.

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Aunque la rentabilidad de las ventas mostró una evolución positiva durante la década, los costos y gastos crecieron a un ritmo cercano al de los ingresos, lo que genera señales de alerta.

Otro de los retos será garantizar que las nuevas inversiones generen suficiente rentabilidad para aumentar la producción, las reservas y el patrimonio. También se plantea evaluar la venta de activos poco eficientes, siempre que los recursos obtenidos se destinen a negocios con mayor generación de valor.

La nueva administración de Ecopetrol asumirá estos desafíos en un escenario de precios del petróleo cercanos a los US$100 por barril.

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