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Mallplaza presenta en Colombia UTOOTO durante el mes de octubre, una innovadora escultura interactiva que encabeza las actividades culturales y de entretenimiento para incentivar el reencuentro social en los centros comerciales en todo el país.

La llegada de este proyecto artístico marca el inicio de una novedosa etapa en los espacios comerciales, promoviendo el esparcimiento colectivo y la reconexión presencial mediante instalaciones creativas diseñadas para todo público.

La instalación llega al país como parte de ‘Salir es Vivir’, la causa de Mallplaza que invita a las personas a dejar por un momento las pantallas, salir y volver a encontrarse de manera gratuita.

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En esta nueva etapa, la música se convierte en el vehículo para generar conexión entre las personas, bajo una idea sencilla: “Juntos sonamos mejor”.

La compañía presenta esta experiencia en un momento dominado por la tecnología y por la paulatina pérdida de espacios destinados a la interacción humana directa dentro de las grandes ciudades.

Para comprender el origen de la escultura, UTOOTO es una escultura sonora interactiva diseñada por Yuri Suzuki. Su estructura está compuesta por tuberías y más de 100 bocinas o megáfonos que permiten a niños, jóvenes y adultos hablar, cantar, tocar instrumentos, escuchar y crear sonidos de manera colectiva.

La propuesta parte de una idea simple: distintas voces pueden convivir sin perder su identidad y, al escucharse juntas, construir algo común.

De esta manera, la obra convierte el sonido en una metáfora del encuentro entre personas diferentes y materializa el propósito de “Salir es Vivir”: crear razones para salir, compartir y volver a conectarse con otros.

Esta experiencia cultural será gratuita y abierta a personas de todas las edades, reforzando la apuesta de Mallplaza por democratizar el acceso a experiencias culturales y generar nuevas oportunidades de encuentro.

El consumo musical cotidiano ofrece el marco idóneo para esta iniciativa. De acuerdo con IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica), las personas dedican en promedio 20,7 horas a la semana a escuchar música.

Adicionalmente, las personas utilizan más de siete formas distintas para relacionarse con ella en sus entornos diarios.

En ese contexto, UTOOTO propone llevar esa conexión un paso más allá: transformar la escucha en una experiencia colectiva que invite a encontrarse, participar y crear junto a otros.

Esta propuesta forma parte de una iniciativa regional que también llegará a Chile y Perú.

El plan busca llevar la propuesta de Mallplaza más allá de sus espacios comerciales, generando nuevas razones para compartir, participar y construir experiencias junto a otros.

La compañía entiende sus centros urbanos como espacios que integran comercio, gastronomía, entretenimiento, servicios, cultura y encuentro, con las personas en el centro de la experiencia.

Los directivos expresan el valor pedagógico y social del montaje en el país, en una obra que va a estar a la vista del público hasta el 25 de octubre.

“En Mallplaza entendemos que hoy generar espacios de encuentro es más relevante que nunca. Con ‘Salir es Vivir’ queremos invitar a las personas a hacer una pausa de las pantallas, salir y reconectarse con otros a través de experiencias que tengan sentido. La llegada de UTOOTO a Colombia materializa ese propósito: una obra participativa en la que la música y el sonido se convierten en un lenguaje común para jugar, escucharnos y construir algo juntos. Porque cuando nos encontramos, juntos sonamos mejor”, afirmó Ximena Rojas, directora de Marketing de Mallplaza en Colombia.

Sobre la llegada de UTOOTO, agrega que “estamos convencidos de que el arte y la música son vehículos capaces de acercarnos, permitirnos jugar sin importar la edad y, sobre todo, volver a escucharnos activamente como sociedad”.

El desarrollo conceptual reúne talentos de amplio reconocimiento internacional. Yuri Suzuki es artista sonoro, diseñador industrial y músico electrónico japonés.

Su trabajo explora la relación entre sonido, tecnología y personas y ha sido reconocido internacionalmente. En 2026 fue nominado a los Premios Grammy por el diseño de And The Adjacent Possible, de OK Go.

Li Saumet, cantante y rapera colombiana y vocalista de Bomba Estéreo, es la imagen de esta nueva etapa de la campaña.

Su propuesta musical fusiona sonidos del Caribe colombiano con electrónica, dub y hip-hop, y representa el componente colombiano de una experiencia que utiliza la música como lenguaje de conexión.

Las obras de Yuri Suzuki forman parte de colecciones y espacios internacionales como el MoMA de Nueva York, el SFMoMA de San Francisco, el Art Institute of Chicago y el Design Museum de Londres.

Con su llegada a Colombia, UTOOTO convierte en una experiencia tangible la invitación de ‘Salir es Vivir’: dejar por un momento las pantallas, ocupar nuevamente los espacios de encuentro y volver a escucharnos.

Más que una obra para observar, es una invitación a participar y comprobar, a través del sonido, que no es necesario pensar ni sonar igual para construir algo juntos.

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