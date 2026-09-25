En medio de los anuncios a nivel nacional, uno de los establecimientos que sobresale en la capital colombiana sorprendió con uno que le da un respiro a los transeúntes.

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Bogotá sumó una nueva infraestructura destinada a potenciar la movilidad peatonal en el suroccidente de la ciudad, en una zona muy concurrida.

El Edén Centro Comercial (ver mapa) oficializó la inauguración y entrega técnica a la comunidad del nuevo puente peatonal elevado sobre la transitada Avenida Boyacá.

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Esta moderna obra de ingeniería fortalece sustancialmente la conectividad del sector de Kennedy, ofreciendo una alternativa de paso segura a miles de habitantes.

Más que un simple acceso arquitectónico, la estructura constituye una apuesta firme por consolidar entornos urbanos caracterizados por la seguridad y la accesibilidad.

La ejecución del proyecto se logró mediante un esfuerzo conjunto entre el equipo directivo del centro comercial El Edén y las dependencias distritales competentes.

Esta alianza público-privada respondió con precisión a las urgentes demandas de circulación en uno de los puntos con mayor congestión vehicular y peatonal.

La infraestructura cuenta con 131 metros de longitud, seis metros de ancho y una altura aproximada de 5,60 metros para garantizar un tránsito fluido.

Las especificaciones técnicas permiten soportar elevadas demandas de transeúntes, facilitando el paso efectivo de hasta 4.568 personas por cada hora.

El trazado conecta de manera directa el complejo comercial con el costado oriental de la arteria vial, protegiendo a la población frente al tráfico.

“Hoy no solo inauguramos un puente; entregamos una nueva conexión para Bogotá. Para El Edén es motivo de orgullo poder aportar, junto con las entidades distritales, a una infraestructura que mejora la seguridad y la movilidad de las personas. Queremos que este puente sea visto como un aporte de El Edén y de Bogotá para nuestra comunidad, un espacio pensado para que miles de peatones puedan transitar de manera más tranquila y segura”, afirmó Lina Fernanda Alcina, gerente de El Edén Centro Comercial.

El desarrollo del proyecto incluyó diversas obras complementarias en las zonas adyacentes para garantizar una integración armónica con el paisaje urbano de Kennedy.

Las labores abarcaron reforzamiento estructural, cimentación profunda, adecuación del espacio público, paisajismo, reparación de losetas y la instalación de moderno alumbrado público.

Estas intervenciones integrales aseguran un entorno iluminado, cómodo y funcional para todas las personas que transitan cotidianamente por el corredor vial de la Boyacá.

Para la administración del centro comercial El Edén, poner en servicio esta infraestructura representa un compromiso continuo con el desarrollo sostenible de la localidad.

Aunque la edificación simplifica la entrada a las instalaciones comerciales, su beneficio principal beneficia a vecinos, estudiantes y trabajadores de la zona suroccidental.

“Esta obra representa mucho más que una nueva forma de llegar al centro comercial. Es una manera de aportar a Bogotá y a nuestra comunidad, generando una conexión más segura, accesible y tranquila para las miles de personas que diariamente transitan por este sector. Nos llena de orgullo entregar este puente como parte de nuestro compromiso con Kennedy y con una ciudad que necesita seguir construyendo espacios pensados para las personas”, agregó Lina Fernanda Alcina.

Con este proyecto, la organización privada reafirma su propósito de impulsar iniciativas comunitarias que trasciendan los límites de sus propias instalaciones físicas.

La puesta en funcionamiento del paso elevado marca el inicio de una etapa renovada para el ordenamiento del tránsito peatonal en este sector estratégico.

La iniciativa convierte un tramo complejo de la capital en un entorno accesible, protegido y amigable para el flujo constante de los ciudadanos.

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