El panorama político y de los acuerdos firmados en el país da un giro drástico. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, aseguró que el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella buscará “remoldear” el histórico Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas Farc, con el propósito de ajustarlo de manera estricta a las prioridades y directrices de la actual administración.

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El anuncio fue lanzado por el jefe de la diplomacia colombiana tras un encuentro sostenido con su homólogo británico en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York. “Un encuentro breve, pero supremamente sustantivo, donde discutimos el futuro del acuerdo de paz y la manera cómo Colombia lo remoldeará en función de las prioridades que ha dictado el presidente”, apuntó Bula.

En la misma línea, el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, adelantó que el Ejecutivo revisará con lupa el documento que está a punto de cumplir 10 años de vigencia. “Estamos revisando lo que sirve, lo que no sirve”, señaló Gaona, recalcando que el rumbo dependerá exclusivamente de las decisiones del Gobierno nacional y no de imposiciones de organismos internacionales u otros países.

La postura del Ejecutivo se da justo cuando la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se alista para presentar su informe trimestral sobre la implementación el próximo 12 de octubre. Cabe recordar que el Consejo de Seguridad recortó funciones de la Misión el año pasado, centrando la atención en un escenario donde el canciller Bula y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ya sostuvieron reuniones con Miroslav Jenča, jefe de la Misión, para redefinir la articulación institucional de cara al futuro del proceso.