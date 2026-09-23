Por: El Espectador

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Este miércoles 23 de septiembre, el senador Rafael Nieto, perteneciente al Centro Democrático, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley cuyo objetivo principal es establecer la revisión automática judicial de las sentencias proferidas por la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos que involucren a miembros de la Fuerza Pública, es decir, militares y policías. De acuerdo con lo informado por El Espectador, esta propuesta busca que dicha revisión sea obligatoria y no dependa de la solicitud del implicado, con la intención de asegurar que todos los uniformados reciban un trato equitativo, sin importar su situación económica o recursos disponibles para la defensa.

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El mecanismo planteado en la iniciativa señala que la revisión debe estar bajo la responsabilidad del Tribunal Superior Militar y Policial. Este órgano tendría la facultad de ratificar, modificar o revocar las sentencias emitidas por la JEP, siempre en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Operacional y los principios constitucionales vigentes. Según la propuesta presentada, cualquier modificación de las sentencias podría hacerse únicamente en favor del sancionado. Esto responde al principio jurídico denominado "no reformatio in pejus", garantía que impide que una persona sancionada vea agravada su situación durante una revisión, protegiendo así su derecho al debido proceso.

Según declaraciones de Rafael Nieto, las decisiones de la JEP sobre militares y policías requieren una instancia adicional de revisión, especialmente por parte de jueces que cuenten con conocimiento especializado sobre las normas y contextos operacionales propios de la Fuerza Pública. Nieto sostiene que, en su opinión, la JEP "no sabe de derecho operacional" y, por lo tanto, sus fallos pueden resultar en "injusticias".

Por su parte, la senadora María Clara Posada, también del Centro Democrático, respaldó la idea al explicar que, para ella, "los militares deben ser juzgados por militares que conozcan las condiciones en las que se desarrollan las operaciones". Agregó que la intención es que las sentencias de jueces civiles no sean la última palabra. Esta discusión se da en un contexto en el que partidos de derecha, como Salvación Nacional, han impulsado además otras reformas, entre ellas el recorte presupuestal de la JEP en 170.000 millones de pesos y una propuesta de reforma constitucional para que la labor de este tribunal finalice en marzo de 2028, trasladando los procesos a la justicia ordinaria, lo que muestra que la revisión sobre la función de la JEP está en el centro de los debates políticos actuales. Ambos proyectos deberán recibir discusión y debate en la Comisión Primera del Senado.

¿En qué consiste el proyecto de ley sobre la revisión automática de sentencias de la JEP contra militares?

El proyecto presentado por el senador Rafael Nieto consiste en establecer una revisión judicial automática, obligatoria y favorable para los miembros de la Fuerza Pública sancionados por la Justicia Especial para la Paz (JEP), garantizando que cualquier cambio en la sentencia solo pueda beneficiarlos, según el principio de "no reformatio in pejus", y que la revisión la haga un tribunal con conocimiento especializado en derecho operacional y humanitario.

¿Qué significan la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el principio de ‘no reformatio in pejus’?

La Justicia Especial para la Paz (JEP) es un tribunal derivado del acuerdo de paz firmado en 2016 destinado a juzgar crímenes relacionados con el conflicto armado. El principio de 'no reformatio in pejus' implica que, cuando una sentencia es revisada, jamás puede ser modificada para empeorar la situación del sancionado, solo para mejorarla o dejarla igual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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