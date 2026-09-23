Por: El Espectador

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió disculpas públicas por el desarrollo de un acto religioso realizado durante la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto, luego de que el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá concluyera, mediante un fallo de tutela, que ese evento violó la neutralidad religiosa del Estado. El acto en cuestión, denominado “invocación y alabanza”, fue incluido en el orden del día a solicitud de la Cancillería, según afirmó Henríquez, siguiendo los protocolos de la ceremonia conjunta en el Congreso. Sin embargo, el juez determinó que dicha inclusión fue incompatible con la obligación estatal de neutralidad religiosa, principio que busca evitar privilegios a creencias en los actos oficiales.

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Henríquez declaró que las instituciones oficiales, incluyendo el Congreso, deben asegurar el respeto a la diversidad de creencias y la separación entre Estado y religión. Expresó ante el país: “Ofrezco disculpas al pueblo colombiano; así mismo, manifiesto que en los actos oficiales en los que se representa al Congreso se garantiza la neutralidad religiosa del Estado”. No obstante, cerró sus palabras con la frase “Seguiremos trabajando de la mano de Dios con honor por Colombia”, lo que podría interpretarse como una reafirmación de sus convicciones personales sin afectar la neutralidad institucional.

El acto religioso, que contó con la participación de representantes de tres sectores confesionales, fue impugnado por Omar Franco Alberto Becerra mediante una acción de tutela, señalando la posible vulneración al principio mencionado. La controversia se intensificó cuando De la Espriella aseguró que la responsabilidad de diseñar el orden del día recaía en las mesas directivas del Congreso. Esta diferencia evidencia las dificultades de deslindar funciones y responsabilidades en eventos de trascendencia nacional.

Poco antes de este pronunciamiento, Abelardo de la Espriella también había ofrecido excusas públicas, tal como lo dispuso el fallo judicial. Si bien reiteró su derecho personal a profesar su fe católica abiertamente, concluyó su intervención con la frase: “¡Que viva Cristo Rey! Que Dios bendiga a Colombia”. Según información recogida por El Espectador, el mandatario manifestó: “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”. Tanto el Senado como la Presidencia, obligados por el fallo, ratificaron el compromiso hacia la neutralidad religiosa en eventos estatales futuros.

¿Por qué el acto religioso en la posesión de Abelardo de la Espriella provocó un fallo judicial sobre neutralidad religiosa?

El acto religioso suscitó controversia y fue objeto de un fallo judicial porque, según determinó el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá, vulneraba la neutralidad religiosa del Estado. Al incluir una “invocación y alabanza” en el acto de posesión presidencial, se consideró que el Estado estaba privilegiando determinadas creencias, lo que motivó la acción de tutela y la posterior orden de ofrecer disculpas públicas.

¿Quiénes fueron responsables de incluir el acto religioso en la posesión presidencial y qué argumentos presentaron?

De acuerdo con lo señalado en la información de El Espectador, el presidente del Senado afirmó que la inclusión del punto de “invocación y alabanza” fue iniciativa de la Cancillería, dentro del protocolo conjunto. No obstante, el presidente De la Espriella indicó que la responsabilidad correspondía a las mesas directivas del Congreso, mostrando así posturas cruzadas sobre la organización del evento.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.