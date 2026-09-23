Por: El Espectador

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Bogotá se prepara para celebrar la Navidad con tres espectáculos de gran formato que mezclarán teatro, danza, música y circo, según informó la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Las obras “Imaginaria”, “Quelec y la semilla del futuro” y “La semilla de la Navidad” serán presentadas en espacios emblemáticos como la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal, consolidando una agenda cultural que busca resaltar el talento local.

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Para llevar estas producciones a escena, la administración distrital lanzó una convocatoria destinada a contratar 160 artistas mayores de 18 años, con experiencia en alguna de las disciplinas mencionadas y residencia en Bogotá. El proceso de selección consta de dos fases: primero, una revisión detallada de los requisitos y la documentación presentada por los aspirantes; seguidamente, quienes superen esta etapa realizarán audiciones ante comités especializados. Los perfiles requeridos incluyen bailarines, intérpretes, actores, artistas circenses, cantantes y músicos especializados, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría.

A quienes resulten elegidos se les ofrecerá un vínculo de dos meses, en el que participarán activamente en la preparación, los ensayos, el montaje de las obras y el desarrollo de las funciones programadas. Según la entidad, los artistas recibirán honorarios que no serán inferiores a $9.639.000 por el tiempo y trabajo comprometidos. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de octubre de 2026, mientras que la publicación de los seleccionados está programada para el 16 de octubre del mismo año. Para postularse, los interesados deben identificar el perfil acorde a su experiencia y formación, y enviar la documentación requerida a través de la plataforma de Invitaciones Culturales de la Secretaría.

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, resaltó durante la presentación de la iniciativa que “la Navidad también es una oportunidad para reconocer el talento que tiene Bogotá”. Trujillo hizo énfasis en que la convocatoria permite a los artistas “encontrarse con otros creadores, trabajar en producciones de gran formato” y, además, promueve que los artistas locales “sean protagonistas de grandes escenarios”, destacando así el papel fundamental que cumplen en la vida cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los artistas de Bogotá participar en la convocatoria de Navidad para espectáculos de gran formato?

Los interesados en participar deben ser mayores de 18 años, residentes en Bogotá y contar con experiencia en teatro, danza, música o circo. Deben revisar los perfiles disponibles, preparar la documentación solicitada y presentar su postulación a través de la plataforma de Invitaciones Culturales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte antes del 2 de octubre de 2026, según la información de la administración distrital.

¿Cuáles son las etapas y beneficios para los seleccionados en la convocatoria cultural de la Secretaría de Cultura?

El proceso de selección contempla una revisión de requisitos y documentos, seguida de audiciones ante comités especializados para quienes avancen. Los artistas seleccionados estarán vinculados por dos meses, participando en todas las etapas de preparación y funciones, y recibirán honorarios no inferiores a $9.639.000, según lo establecido por la convocatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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