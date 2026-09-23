Por: EL PILON SA

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Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, vivió uno de los momentos más complejos de su vida luego de someterse a una cirugía a corazón abierto en Bogotá el lunes 21 de septiembre. El abogado, de 73 años, fue intervenido en la Fundación Cardioinfantil, reconocida institución médica de la capital, y aunque el procedimiento fue exitoso, la experiencia posterior lo marcó profundamente. Según relató en entrevista con Red Más TV, atravesó un episodio que inicialmente percibió como real, pero que más adelante identificó como una pesadilla producto de la sedación recibida durante su recuperación.

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Durante la madrugada, De la Espriella Juris comenzó a sentir que los medicamentos administrados como parte de su tratamiento tras la cirugía tenían una finalidad oculta y perjudicial. “La pesadilla consistió en que soñé que me estaban envenenando a través de los medicamentos que me estaban dando”, explicó, evidenciando el impacto psicológico y emocional que pueden acompañar procesos médicos invasivos, como lo indicó desde la Fundación Cardioinfantil. La confusión alcanzó un punto crítico cuando, abrumado por la situación, expresó a los profesionales de la salud su deseo de no continuar viviendo esa experiencia, afirmando: “Le dije a las personas que me atendían a las 3:00 p. m. que prefería morir”.

Este trastorno de la percepción, que describió como un “delirio postquirúrgico”, no solo alteró su manera de entender lo que sucedía a su alrededor, sino que también puso en evidencia lo que algunos pacientes pueden experimentar en el proceso de recuperación tras una cirugía mayor. Al despertar de nuevo, encontró a los médicos pendientes de su evolución y recibió atención sobre su bienestar emocional, lo que muestra el acompañamiento integral que ofrecen los equipos de salud en situaciones de alta complejidad.

La evolución del padre de Abelardo tras la intervención cardíaca siguió bajo vigilancia estricta de los especialistas y con el respaldo de su familia. Además, el hecho de que él fuera sobreviviente de COVID-19 sumó otro contexto relevante sobre cómo afrontó la operación y la posterior recuperación. La experiencia relatada por De la Espriella Juris permite dimensionar los desafíos físicos y psicológicos que pueden enfrentarse después de una cirugía, así como la importancia de un seguimiento profesional atento y humano durante el proceso de sanación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el delirio postquirúrgico y cómo afecta la recuperación después de una cirugía?

El delirio postquirúrgico, como lo narró Abelardo de la Espriella Juris, es una alteración transitoria de la percepción y la conciencia que puede ocurrir tras una cirugía mayor, a menudo influenciada por la sedación y los medicamentos. Este episodio puede llevar a sensaciones de confusión, ansiedad o incluso pensamientos paranoides, afectando el proceso de recuperación tanto física como emocionalmente. La atención profesional y el apoyo familiar son fundamentales para superarlo.

¿Cómo fue la recuperación de Abelardo de la Espriella Juris luego de la cirugía a corazón abierto?

De acuerdo con el testimonio entregado por De la Espriella Juris y difundido por Red Más TV, el abogado se recuperó en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá bajo la vigilancia de un equipo médico especializado. A pesar de atravesar un episodio de delirio postquirúrgico, su evolución fue monitoreada constantemente y contó con el acompañamiento de sus familiares, lo cual facilitó su recuperación tras la intervención cardíaca realizada el 21 de septiembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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