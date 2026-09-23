Una de las cosas que más rápido se aprende cuando se empieza a montar bicicleta con frecuencia es que las luces no son un accesorio secundario. Una salida que comenzó con luz del día puede terminar de noche, una ruta puede atravesar una zona poco iluminada o simplemente puede ser necesario hacerse visible para otros actores de la vía.

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Por eso, al buscar luces recargables para bicicleta, no conviene fijarse únicamente en cuántos lúmenes anuncia cada modelo. También hay que mirar la autonomía, los modos de iluminación, la resistencia al agua y la manera en que se instala.

¿Delantera, trasera o las dos?

La primera decisión es sencilla: lo ideal es contar con luz delantera y trasera, porque cumplen funciones diferentes.

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La delantera puede servir para iluminar el camino cuando se circula por zonas oscuras, además de contribuir a la visibilidad del ciclista. La trasera, generalmente roja, está pensada principalmente para que otros usuarios puedan identificar la bicicleta desde atrás.

Para desplazamientos urbanos con buena iluminación, una luz delantera no necesita necesariamente la misma potencia que una destinada a una carretera completamente oscura. Una guía especializada de 2026, por ejemplo, señala que en ciudad pueden ser suficientes modelos de alrededor de 400 a 600 lúmenes, mientras que para caminos sin iluminación conviene considerar opciones más potentes.

Los lúmenes no lo son todo

Uno de los errores más fáciles de cometer es pensar que más lúmenes siempre significa una mejor luz.

Los lúmenes indican la cantidad total de luz emitida, pero también importa cómo se distribuye. Un haz bien dirigido puede resultar más útil que una luz que anuncia una cifra enorme pero dispersa.

Para una bicicleta que se utiliza principalmente en ciudad, además, puede ser más importante conseguir una buena visibilidad sin deslumbrar a otros usuarios.

Por eso, antes de comprar, conviene mirar las características completas y no quedarse solamente con el número que aparece en grande en la caja.

La batería puede ser la diferencia

Aquí está una de las ventajas de las luces recargables por USB: no hay que depender de pilas desechables y resulta mucho más sencillo incorporarlas a la rutina de carga.

Pero hay que revisar la autonomía real de cada modo. Una luz puede anunciar muchas horas de duración utilizando un modo intermitente o de baja potencia y ofrecer bastante menos tiempo cuando funciona a máxima intensidad.

También es útil que tenga un indicador de batería, especialmente si suele hacer recorridos largos.

Por ejemplo, la luz delantera FL930 de Decathlon ofrece hasta 400 lúmenes y una autonomía que, según el fabricante, va de 2 horas en máxima potencia a 5 horas y 30 minutos en modo de ahorro.

¿Y si llueve?

Otra característica que muchas veces queda en segundo plano es la resistencia al agua.

No todas las luces tienen el mismo nivel de protección. Por ejemplo, la FL930 tiene certificación IPX4, mientras que la luz trasera RL 510 de Decathlon también está especificada como resistente a salpicaduras y lluvia fuerte y continua.

Esto no significa que cualquier luz pueda sumergirse. Es importante revisar específicamente qué protección declara el fabricante.

También importa cómo se instala

Una luz puede ser muy buena sobre el papel y resultar incómoda si cuesta demasiado ponerla o quitarla. Para uso urbano, conviene buscar sistemas de fijación sencillos y firmes. Algunos modelos utilizan bandas elásticas, mientras otros incorporan clips o soportes específicos.

El kit SL510 de Decathlon, por ejemplo, combina fijación elástica y clip, puede instalarse delante o detrás y ofrece varios modos de iluminación. El fabricante declara hasta 14 horas en modo fijo y 45 horas en modo flash.

La posibilidad de retirar rápidamente la luz también puede ser útil cuando se deja la bicicleta estacionada en un lugar público.

¿Qué luz elegir según el uso?

Para ciudad: una luz delantera de potencia moderada y una trasera que permita ser visto, con buena autonomía y varios modos.

Para carretera de noche: conviene priorizar una delantera con mayor capacidad de iluminación, autonomía suficiente para toda la salida y un haz bien distribuido.

Para rutas largas: además de la potencia, la batería adquiere especial importancia. También puede ser útil llevar una segunda luz pequeña como respaldo.

Para quienes salen con lluvia: hay que revisar el grado de protección contra el agua y asegurarse de que el puerto de carga quede correctamente protegido.

En todos los casos, una luz delantera y una trasera recargables forman un punto de partida práctico para quien utiliza la bicicleta con frecuencia.

La elección final no debería depender solamente de cuál anuncia más lúmenes. Autonomía, distribución de la luz, resistencia al agua, fijación y facilidad de recarga son características que pueden terminar siendo mucho más importantes cuando la bicicleta deja de ser un paseo ocasional y empieza a formar parte de la rutina.

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