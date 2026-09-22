Por: EL PILON SA

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La octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, organizada por el periódico EL PILÓN, se posicionó como un referente dentro del panorama culinario y comercial en Valledupar, Cesar. Este evento, desarrollado en las instalaciones de Unicentro, reunió durante dos días a restaurantes reconocidos, marcas comerciales y productores campesinos, quienes trabajaron de manera conjunta para fortalecer la economía local y darle visibilidad a la riqueza gastronómica de la región, de acuerdo con información revelada por EL PILÓN.

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La agenda de la feria se distinguió por integrar competencias culinarias con un elevado nivel técnico, así como exhibiciones en vivo que abarcaron desde técnicas de alta cocina hasta la coctelería más sofisticada. Uno de los principales ejes del certamen fue la celebración de la creatividad y la innovación, pero además, este espacio sirvió para exaltar a las matronas responsables de salvaguardar la tradición criolla, consolidando un homenaje necesario a quienes preservan las recetas ancestrales que identifican la región.

Resaltó la combinación de una variada programación musical y el apoyo institucional, elementos clave que reafirmaron la capacidad de la ciudad para albergar y promover grandes encuentros culturales y gastronómicos. El evento se transformó en una vitrina que permitió mostrar de forma concreta el esfuerzo de emprendedores, mujeres rurales y chefs; todos ellos comprometidos con el impulso de la gastronomía local, fortaleciendo las cadenas productivas y promoviendo la identidad del Cesar ante la comunidad.

En este contexto, “Dónde Siempre” se consolidó como el gran ganador del reconocimiento El Pilón de Oro. Su propuesta, denominada “Los fuegos de siempre”, sobresalió por la fusión entre la técnica de alta parrilla y el uso de ingredientes tradicionales. Según declaraciones de Urueta a EL PILÓN, la elección del New York de res Angus se debió a su calidad gastronómica, acompañado de un puré de malanga con crocante de chicharrón, espárragos y tomates cherry confitados, mezclando así lo mejor de la carne premium con productos típicos de la región.

Por su parte, en la categoría de Dulce Típico, Graciela Martínez fue distinguida gracias a su tradicional dulce de queso. Este reconocimiento lleva el nombre de Fidelina Redondo, y representa un logro en la trayectoria de Martínez como dulcera empírica en el Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué representa la Feria Gastronómica Nuestro Sabor para la economía local de Valledupar?

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor, de acuerdo con EL PILÓN, constituye una plataforma esencial que dinamiza la economía local de Valledupar. Al reunir restaurantes, marcas, campesinos y emprendedores, el evento fomenta las cadenas productivas y destaca la innovación gastronómica regional, fortaleciendo la imagen y la vocación de la ciudad para acoger certámenes de alto nivel.

¿Por qué la propuesta “Los fuegos de siempre” fue premiada en la Feria Gastronómica?

“Los fuegos de siempre” fue destacada en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor por su combinación de técnica avanzada de parrilla y empleo de ingredientes autóctonos. El plato principal, New York de res Angus en su punto exacto, estaba acompañado de puré de malanga y crocante de chicharrón, representando así una integración exitosa entre la alta cocina y la tradición regional, según precisó su creador al periódico EL PILÓN.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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