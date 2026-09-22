Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Jamundí se prepara este año para una nueva edición de los festivales de parche, una iniciativa que busca ofrecer a residentes y visitantes una experiencia completa alrededor de la gastronomía, la música, el turismo, la historia y la cultura local. Este evento, que tendrá lugar desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de septiembre, tiene como principal objetivo reanimar la economía local y fortalecer la oferta turística, de acuerdo con lo anunciado por la alcaldía municipal. La programación de los festivales se organiza para convocar a la comunidad a reencontrarse y apoyar a los emprendedores, artistas y prestadores de servicios de la región.

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Luego del regreso exitoso de los festivales el año pasado, la administración local decidió incorporarlos a la campaña "Jamundí, una nueva historia", una estrategia que nació tras el terremoto del 10 de agosto, el cual dejó a más de dos mil familias damnificadas en el municipio. Esta iniciativa, liderada por la alcaldesa Paola Castillo, hace un llamado a la solidaridad y al respaldo entre ciudadanos, promoviendo el consumo de productos y servicios locales. Según palabras de la mandataria, “Consumir lo nuestro, apoyar a nuestra gente y disfrutar de Jamundí también es una forma de ayudar, de solidarizarnos y que nuestra economía vuelva a tomar fuerza. Esta es una nueva historia para Jamundí, una historia que vamos a escribir juntos, apoyándonos y saliendo adelante entre todos”.

La programación del evento es diversa e incluye un desfile de comparsas, festivales de fritanga, exhibiciones de baile, muestras de moda, presentaciones de músicos locales y jornadas de donaciones destinadas a las familias damnificadas por el reciente desastre natural. Las actividades estarán distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, pero principalmente en el parque del Cholado, emblemático de la región, con horarios que se extienden desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. El evento ha sido pensado para el disfrute de toda la familia, reconociendo la importancia de reunir a la comunidad alrededor de la cultura y el talento local.

Con esta propuesta, la alcaldía pretende no solo ayudar a quienes resultaron afectados por la emergencia, sino consolidar en el interior del municipio un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. La administración invita a los jamundeños a valorar las iniciativas culturales y sumarse en el esfuerzo colectivo por reactivar la economía y exaltar la riqueza gastronómica, musical y artística de su región.

¿Cuál es la programación de los festivales de parche de Jamundí este año?

La programación incluye un desfile de comparsas, festivales gastronómicos de fritanga, concursos de baile, muestras de moda, presentaciones de músicos locales y jornadas de donaciones. Las actividades se concentran especialmente en el parque del Cholado, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 a.m., y abren espacio para el disfrute familiar y la solidaridad.

¿Por qué los festivales de parche son tan importantes para la reactivación económica de Jamundí?

Estos festivales forman parte de la campaña "Jamundí, una nueva historia" de la alcaldía, surgida tras el terremoto que dejó miles de familias damnificadas. El evento fomenta el apoyo a emprendedores, la solidaridad entre ciudadanos y la promoción de la cultura local, contribuyendo así al impulso de la economía regional después de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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