Por: EL PILON SA

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Durante la más reciente edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, el público valduparense fue testigo de una experiencia poco común en el Centro Comercial Unicentro. Allí, la institución Uparsistem, reconocida por su trayectoria de más de treinta años en la formación técnica en Valledupar, se convirtió en el epicentro de un show de cocina en vivo, guiado por el chef ejecutivo Wilmar López. La presentación se enfocó en los fundamentos de la coctelería, destacando la riqueza de los insumos autóctonos del departamento del Cesar como el mango y el corozo, dos frutas emblemáticas de la región.

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Desde el escenario, el chef López mostró al público que la coctelería de alto nivel no está restringida a bares sofisticados. Según explicó el propio docente, los ingredientes locales permiten que cualquier persona pueda replicar en casa cócteles innovadores. Durante la demostración, los asistentes observaron el paso a paso en la elaboración de mezclas, aprendiendo a compaginar sabores típicos del Cesar con diferentes tipos de licores. "Es muy agradable compartir estos espacios más allá del show en vivo, poder interactuar con los productos de la región. Utilizamos el mango y el corozo para hacer cócteles e interactuar con las personas", afirmó López al dirigirse al público, resaltando la importancia de abrirse a nuevas combinaciones y posibilidades con los recursos disponibles en el hogar.

El evento también sirvió como plataforma para resaltar la vocación pedagógica de Uparsistem, destacando su labor en el desarrollo de competencias prácticas para los estudiantes de los programas de mesa y bar, gastronomía y panadería. López hizo énfasis en que este tipo de experiencias permiten que los alumnos se involucren en escenarios reales de participación ciudadana, extendiendo el aprendizaje más allá de las aulas y convirtiendo la oferta culinaria local en un sello de identidad regional.

Al finalizar la jornada, el docente hizo un llamado a la comunidad para que respalde las iniciativas que fortalecen la cultura gastronómica y consolidan a Valledupar como un referente nacional en experiencias gourmet. "Uparsistem es una institución que vive para el desarrollo de la región, y poder traer a nuestros alumnos para darle a la gente un poco de ese aprendizaje es lo que nos identifica", concluyó López, subrayando el compromiso de la entidad con la formación y el crecimiento culinario del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyó la Feria Gastronómica Nuestro Sabor en la promoción de la coctelería con ingredientes autóctonos?

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor ofreció un espacio clave para mostrar la versatilidad y el potencial de la coctelería local, gracias a la enseñanza práctica del chef Wilmar López. Según lo expuesto en la demostración, la integración de frutas como el mango y el corozo permitió resaltar los sabores propios del Cesar y motivó a la audiencia a experimentar en casa, promoviendo así la identidad gastronómica regional.

¿Cuál es el papel de Uparsistem en la formación culinaria y el fortalecimiento de la gastronomía en el Cesar?

De acuerdo con la información presentada, Uparsistem tiene un rol fundamental en la capacitación de técnicos en Valledupar, facilitando que los estudiantes de sus programas se desarrollen en ambientes prácticos y contribuyan con la proyección de la cocina local. La institución, con más de tres décadas de experiencia, busca consolidar la gastronomía del Cesar a través del aprendizaje aplicado y la interacción directa con la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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