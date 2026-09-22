Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es mucho más que una simple predicción basada en observaciones casuales. De acuerdo con la información presentada, este proceso es el resultado de una metodología científica que integra tecnología avanzada y complejos algoritmos matemáticos para interpretar la dinámica atmosférica de la Tierra. A través de una vasta red de observación global, se capturan datos clave como temperatura, presión, humedad y viento, los cuales son fundamentales para entender los eventos meteorológicos que afectan la vida cotidiana.

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Esta recolección masiva se realiza utilizando diversos instrumentos y plataformas, entre los que destacan las estaciones meteorológicas en tierra, boyas oceánicas que obtienen datos en alta mar, aviones comerciales que contribuyen información en pleno vuelo y globos sonda que acopian datos al ascender a capas superiores de la atmósfera. Además, los satélites meteorológicos que orbitan la Tierra proporcionan imágenes continuas, permitiendo un monitoreo permanente de la evolución de los sistemas nubosos, mientras que los radares terrestres ofrecen un seguimiento preciso de las precipitaciones.

Una vez obtenido este gigantesco volumen de datos, es remitido a centros internacionales dotados con supercomputadoras, que se encargan de procesarlos mediante modelos numéricos de predicción. Dichos modelos no son más que programas informáticos extremadamente sofisticados que aplican leyes físicas y de termodinámica para simular el comportamiento futuro de la atmósfera. Al dividir la atmósfera en una especie de rejilla tridimensional, las máquinas pueden calcular los cambios de forma casi minuto a minuto, anticipando así el clima en diferentes lugares del planeta.

En el caso particular de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que el pronóstico para este martes contempla cielos parcialmente nublados, con períodos de tiempo seco alternados por lloviznas diurnas y la posible aparición de lluvias ligeras o moderadas durante la noche. Lo anterior está influenciado, según la entidad, por un sistema de baja presión que se ubica en el océano Pacífico colombiano. Esta condición introduce humedad en la región y mantiene un potencial moderado de precipitaciones tanto para hoy como para la jornada siguiente.

¿Cómo se realiza la predicción del clima a partir de datos satelitales?

Los datos que recogen los satélites meteorológicos—como imágenes de sistemas nubosos y medidas de temperatura, humedad y presión—se procesan en centros científicos mediante supercomputadoras. Con ayuda de modelos numéricos de predicción, que aplican leyes físicas y de termodinámica, se simula el comportamiento futuro de la atmósfera para emitir pronósticos precisos.

¿Qué significa que un sistema de baja presión influya en el clima de Cali?

Cuando un sistema de baja presión actúa sobre una región, se producen movimientos ascendentes de aire que favorecen la entrada de humedad y el desarrollo de lluvias. En Cali, según la CVC, la presencia de este sistema en el Pacífico colombiano genera condiciones de inestabilidad y mantiene un potencial moderado de precipitaciones durante el día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.