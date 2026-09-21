Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La reciente actividad sísmica registrada en el municipio de Chaparral, Tolima, ha generado preocupación y dudas entre sus habitantes acerca de cómo actuar en caso de un nuevo temblor. Según datos del Servicio Geológico Colombiano, entre el 20 y el 21 de septiembre ocurrieron más de 130 sismos en esta zona, de los cuales cinco superaron una magnitud de 4 grados. Este escenario resalta la importancia de estar preparados y seguir lineamientos claros ante cualquier emergencia de este tipo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es clave conocer las recomendaciones oficiales antes, durante y después de un sismo. Lo primero que usted debe tener presente es que, durante el movimiento telúrico, no es aconsejable salir corriendo ni tratar de evacuar si esto implica atravesar escaleras o zonas de riesgo. El plan de emergencias elaborado por la Alcaldía de Chaparral indica que la evacuación debe realizarse únicamente después de que termine el temblor, siguiendo la ruta preestablecida y sin devolverse por objetos personales. Además, se debe evitar el uso de ascensores en cualquier circunstancia.

Dentro del hogar, lo más recomendable es alejarse de ventanas, muebles y objetos que puedan caer. Si el sismo lo sorprende en la calle, usted debe permanecer lejos de postes, cables, fachadas o cualquier estructura que pudiera desprenderse. Para estar bien preparado, cada núcleo familiar puede definir de antemano la ruta de salida más segura de la vivienda y acordar el punto de encuentro donde reunirse tras la evacuación.

En edificios, instituciones educativas y empresas, se deben respetar las rutas y señalizaciones oficiales, así como las instrucciones de los responsables en caso de emergencia. Tras evacuar, es fundamental dirigirse al punto de encuentro designado, aguardar el conteo de personas y no regresar al inmueble hasta recibir autorización de las autoridades.

Superado el temblor, el peligro no ha desaparecido completamente. Son posibles las réplicas, caídas de objetos y daños estructurales que representan un riesgo adicional. Por esto, debe inspeccionar cuidadosamente el entorno, evitar ingresar a edificaciones dañadas y atender las orientaciones de las autoridades competentes. Si se encuentra en zonas rurales o carreteras, es necesario evaluar cuidadosamente las condiciones de las vías, ya que el sismo podría haber ocasionado derrumbes.

La UNGRD recomienda a las familias mantener en un sitio conocido elementos indispensables como agua, alimentos no perecederos, luces y baterías, botiquín, documentos importantes, medicamentos, silbato, cargador externo y bienes para mascotas, en caso de tenerlas. Además, es útil definir un punto de encuentro para la familia si sus integrantes permanecen en lugares diferentes durante el día.

El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica en Chaparral y hace un llamado a consultar únicamente fuentes oficiales como el SGC, la UNGRD y autoridades locales, evitando difundir información sin respaldo verificable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones de la UNGRD para actuar durante un sismo en Chaparral?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sugiere que, durante un sismo, usted debe permanecer protegido hasta que pase el movimiento, evitar salir corriendo o intentar usar escaleras, y trasladarse hacia una zona segura dentro del inmueble, lejos de ventanas u objetos que puedan caer. La evacuación debe efectuarse después, siguiendo la ruta establecida y las instrucciones oficiales.

¿Qué objetos básicos debe tener una familia lista para una emergencia sísmica según autoridades?

De acuerdo con las recomendaciones de la UNGRD y el plan de emergencias local, cada familia debe mantener agua, alimentos no perecederos, linterna y baterías, botiquín, documentos y medicamentos esenciales, silbato, cargador externo para celular y artículos para mascotas en caso de tenerlas, todo esto en un lugar de fácil acceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.