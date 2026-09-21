Hay días en los que sé desde que suena la alarma que no voy a tener mucho tiempo para parar.

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Trabajo, reuniones, pendientes, desplazamientos y probablemente un almuerzo más tarde de lo habitual. En esos días también suelo cometer el mismo error: desayunar cualquier cosa porque tengo afán.

Esta vez decidí hacer lo contrario.

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Me levanté con la idea de preparar un desayuno que pudiera dejarme satisfecho durante varias horas, sin convertir la primera comida del día en algo demasiado pesado.

La combinación que elegí fue bastante sencilla: avena, banano, yogur, huevos y frutos secos.

¿Por qué escogí esos alimentos?

No quería depender únicamente de café y pan. La idea era combinar diferentes grupos de alimentos. Los carbohidratos pueden aportar energía para la actividad diaria, mientras que alimentos como los huevos y el yogur aportan proteína.

La avena y el banano, además, son fáciles de incorporar y no requieren una preparación complicada. Los frutos secos aportan grasas y también pueden ayudar a completar el desayuno.

Eso sí, una cosa aprendí rápidamente: un desayuno más grande no necesariamente es un desayuno mejor. La cantidad depende de cada persona, su actividad y lo que vaya a hacer durante el día.

Mi desayuno para un día largo

La preparación fue bastante sencilla. Primero cociné la avena con leche hasta conseguir una textura cremosa. Después agregué un banano cortado en rodajas y un puñado pequeño de frutos secos.

Mientras tanto preparé dos huevos, que acompañé con una porción de yogur natural. No necesitaba cocinar durante media hora ni ensuciar toda la cocina.

El resultado fue un desayuno bastante completo y, sobre todo, fácil de repetir cuando sé que tengo una jornada exigente.

Lo que más me gustó

Lo primero fue la sensación de saciedad. En lugar de desayunar algo rápido y empezar a pensar en comida poco después, tenía una combinación que me parecía más completa.

También me gustó que podía modificarla dependiendo del día. Si iba a tener mucha actividad física, podía aumentar la cantidad de avena o banano. Si sabía que tendría una mañana principalmente sedentaria, podía mantener una porción más moderada.

Y ahí está probablemente el punto más importante: no existe un desayuno único que funcione igual para todo el mundo.

La receta

Ingredientes:

½ taza de avena.

1 banano.

1 taza de yogur natural.

2 huevos.

Un pequeño puñado de frutos secos.

Leche o agua para cocinar la avena.

Canela, opcional.

Preparación:

Cocine la avena con leche o agua durante unos minutos hasta que alcance la textura deseada. Corte el banano en rodajas y agréguelo a la avena. Prepare los huevos a su gusto, procurando que queden completamente cocidos. Sirva el yogur junto con los huevos. Termine la avena con los frutos secos y un poco de canela.

Si tengo que repetir este desayuno, probablemente mantendría la misma estructura: un carbohidrato, una fuente de proteína, algo de grasa y fruta, ajustando las cantidades según la jornada.

Porque después de probarlo entendí algo bastante básico: cuando sé que me espera un día pesado, el desayuno no tiene que ser enorme ni complicado. Tiene que ser suficiente, práctico y compatible con lo que voy a hacer durante las siguientes horas.

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