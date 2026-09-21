Una casa no necesariamente tiene que estar sucia para transmitir una sensación de desorden. En muchos casos, son pequeños objetos acumulados o ubicados en lugares poco adecuados los que hacen que una habitación se vea caótica.

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Desde cables y zapatos hasta demasiados elementos decorativos, hay cosas que fácilmente terminan ocupando espacios visibles y haciendo que el ambiente pierda armonía. La buena noticia es que no siempre es necesario comprar muebles nuevos o hacer grandes cambios: organizar, guardar y reducir algunos elementos puede transformar la apariencia de un espacio.

1. Cosas acumuladas sobre las superficies

Mesas de comedor, mesones de cocina, mesitas de noche y mesas de centro son imanes de desorden. Llaves, monedas, cargadores, recibos, tarros y “cosas para guardar después” se van sumando hasta que la superficie desaparece.

Cómo resolverlo:

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Dejar cada superficie con máximo tres o cuatro objetos.

Usar bandejas para agrupar lo que sí debe quedar a la vista (por ejemplo, llaves, billetera y gafas en la entrada).

Elegir una “zona de aterrizaje” en la casa para lo que llega del día a día.

2. Cables y cargadores a la vista

Los cables enredados detrás del televisor, los cargadores conectados en la mesita y las regletas en el piso son de los mayores generadores de desorden visual, aunque pasen desapercibidos.

Cómo resolverlo:

Usar organizadores de cables, amarres o canaletas para agruparlos.

Dedicar un punto de carga (una caja o una bandeja) para celulares y cargadores.

Esconder las regletas dentro de una caja con tapa.

3. Papeles, correspondencia y facturas

Los papeles son uno de los tipos de desorden que más se acumulan porque parecen pequeños y “temporales”. Una pila de recibos, volantes y sobres en la mesa comunica desorden de inmediato.

Cómo resolverlo:

Revisar la correspondencia el mismo día y botar lo que no sirve.

Tener un archivador o carpeta con divisiones para lo importante.

Digitalizar lo que se pueda con una foto o escaneo.

4. Zapatos, abrigos y bolsos en la entrada

La entrada es lo primero que se ve al llegar, y un montón de zapatos, chaquetas y morrales genera la sensación de que toda la casa está revuelta.

Cómo resolverlo:

Instalar un zapatero o una banca con espacio para calzado.

Poner ganchos o un perchero en la pared para chaquetas y bolsos.

Dejar afuera solo los zapatos de uso diario, y guardar el resto.

5. Ropa fuera de lugar

La silla que funciona como “clóset temporal”, la ropa sobre la cama y el canasto de ropa sucia a la vista pesan mucho en la percepción de desorden, sobre todo en el cuarto.

Cómo resolverlo:

Asignar un lugar fijo para la ropa usada que aún no va a lavarse, como un cesto con tapa.

Guardar la ropa limpia apenas se doble.

Usar ganchos en la puerta para la prenda que se va a usar al día siguiente.

6. Productos de baño y cocina sin organizar

Frascos de champú, cremas, jabones, esponjas, paños y botellas de limpieza sobre el mesón o el lavamanos dan sensación de suciedad y desorden aunque todo esté limpio.

Cómo resolverlo:

Guardar dentro de gabinetes lo que no se use a diario.

Pasar los productos a dispensadores del mismo estilo para que se vean uniformes.

Usar una bandeja pequeña para agrupar lo esencial.

7. Objetos pequeños y decoración en exceso

Los adornos, figuras, marcos y recuerdos, cuando son muchos y de estilos distintos, se leen como acumulación más que como decoración.

Cómo resolverlo:

Agrupar los objetos decorativos por colores, materiales o temas.

Dejar espacios vacíos entre ellos para que respiren.

Rotar la decoración por temporadas y guardar el resto.

8. Bolsas, cajas y empaques

Las bolsas plásticas acumuladas, las cajas de cartón “por si acaso” y los empaques de electrodomésticos ocupan espacio y se ven por todos lados, en especial en balcones, cocinas y rincones.

Cómo resolverlo:

Guardar las bolsas en un dispensador o una bolsa de tela dentro de un gabinete.

Botar o reciclar las cajas apenas se abran los productos.

Revisar una vez al mes los rincones donde suele acumularse lo que “no tiene lugar”.

9. Juguetes, controles remotos y objetos de uso diario sin lugar fijo

Controles de televisor, juguetes, libros, revistas y mandos de consola terminan regados por la sala porque no tienen dónde vivir.

Cómo resolverlo:

Usar canastas o cajas decorativas en la sala para guardar juguetes y revistas.

Dejar los controles en una bandeja o un organizador.

Establecer una rutina corta de orden al final del día, de cinco a diez minutos.

10. Nevera llena de imanes y papeles

Los imanes, las listas, los recibos y las fotos pegadas sin orden en la nevera sobrecargan visualmente la cocina.

Cómo resolverlo:

Dejar solo lo esencial, o reservar una zona específica de la nevera.

Usar un tablero magnético o un corcho para notas y recordatorios.

Por qué algunas casas se ven más desordenadas que otras

Los objetos no tienen un lugar asignado. Si algo no tiene casa, termina siempre en el mismo lugar equivocado.

Si algo no tiene casa, termina siempre en el mismo lugar equivocado. Predomina el almacenamiento abierto. Todo a la vista genera ruido visual. Los organizadores cerrados, como cajas con tapa y gabinetes, calman el espacio.

Todo a la vista genera ruido visual. Los organizadores cerrados, como cajas con tapa y gabinetes, calman el espacio. Hay mezcla de colores y formatos. Frascos, cajas y canastas de estilos distintos se ven más desordenados que los que comparten color o material.

Frascos, cajas y canastas de estilos distintos se ven más desordenados que los que comparten color o material. Se acumulan objetos “temporales”. Cosas por arreglar, por devolver o por regalar que llevan meses en la sala.

Errores comunes al intentar organizar el apartamento

Comprar organizadores antes de deshacerse de lo que no se usa.

Guardar todo “en cualquier parte” solo para despejar la vista.

Llenar cada espacio libre de decoración.

Organizar una sola vez, sin hábitos de mantenimiento.

Preguntas frecuentes sobre la organización en una casa

¿Por qué mi casa se ve desordenada aunque está limpia?

Porque el desorden visual depende de los objetos a la vista, no de la suciedad. Superficies llenas, cables expuestos y cosas sin lugar fijo hacen que el espacio se sienta caótico aunque esté aseado.

¿Cómo hacer que una casa se vea ordenada rápido?

Despejar las superficies principales, guardar la ropa y los zapatos, esconder los cables y meter en una canasta lo que esté suelto. En diez minutos el cambio ya se nota.

¿Qué cosas no deberían estar sobre la mesa del comedor?

Papeles, cargadores, correspondencia y objetos de uso temporal. Lo ideal es dejar solo un centro de mesa o nada.

¿Cómo organizar una casa pequeña?

Con almacenamiento cerrado, muebles multifuncionales (como bancas con espacio interior o camas con cajones) y ganchos en las paredes para aprovechar el espacio vertical.

¿Cuántos objetos decorativos son demasiados?

No hay un número exacto, pero si una superficie se ve saturada o hay que mover cosas para usarla, ya son demasiados.

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