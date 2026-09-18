Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En la vida cotidiana, las responsabilidades, las expectativas impuestas por el entorno y la presión por satisfacer ciertos estándares pueden dificultar la comprensión de lo que realmente se siente, se quiere o se necesita. De acuerdo con la psicóloga Karen Tatiana Jiménez, el autoconocimiento es la clave para restablecer esa conexión perdida y orientar las decisiones personales en el día a día. La especialista destaca que el proceso de conocerse a uno mismo no ocurre en un solo momento; por el contrario, implica una observación constante y una comprensión profunda de las propias emociones y pensamientos.

Sigue a PULZO en Discover

Jiménez resalta que el autoconocimiento debe entenderse como un proceso continuo, en el que cada jornada representa una nueva oportunidad para explorarse y comprender cómo se sienten las emociones y cómo se transitan los pensamientos. Cuando esa conexión con las necesidades personales se extravía, las decisiones tanto en el ámbito familiar como en el laboral suelen estar marcadas por lo que esperan los demás, lo que puede generar una sensación de vacío y confusión acerca de los propios deseos.

Para empezar a trabajar en esta consciencia personal, la psicóloga sugiere recurrir a una herramienta básica de la psicología: la autoindagación. Esta técnica consiste en hacerse preguntas sencillas hacia el interior, como “¿cómo me siento?” o “¿esto es lo que realmente quiero?”, lo que facilita el inicio de un diálogo interno y posibilita obtener una mayor claridad al momento de decidir. Además, Jiménez recomienda aplicar estas preguntas incluso en elecciones cotidianas, interrogándose acerca de lo que se quiere comer, cómo se desea vestir o si una actividad genera satisfacción de verdad.

Reconocer, comprender y aceptar las emociones es otra parte fundamental de este proceso. Según Jiménez, emociones como el estrés, la ansiedad o la tristeza, pero también la alegría, la calma y la euforia forman parte natural de la experiencia humana. Aprender a transitar y aceptar estas emociones, sin juzgarlas ni buscar que desaparezcan de inmediato, fortalece el proceso de autoconocimiento.

Asimismo, la experta aconseja buscar ayuda profesional en salud mental cuando resulta complicado manejar las emociones. En cuanto al uso de redes sociales, Jiménez enfatiza la importancia de no dejarse llevar por la comparación con otras personas, sino tomar las experiencias ajenas como inspiración, evitando medir el propio valor en función de los logros de los demás.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la autoindagación al proceso de toma de decisiones?

La autoindagación, según explica la psicóloga Karen Tatiana Jiménez, es una herramienta básica para aclarar lo que una persona necesita o desea antes de tomar cualquier decisión. Formularse preguntas sencillas sobre los propios sentimientos y deseos permite abrir un diálogo interno, facilitando elecciones más alineadas con las verdaderas necesidades personales.

¿Por qué es importante aceptar las emociones en el autoconocimiento?

Aceptar las emociones, en palabras de Jiménez, es esencial porque cada emoción actúa como una señal que indica qué aspectos requieren atención en la vida cotidiana. Evitar juzgar o reprimir estas emociones, y aprender a transitar por ellas, contribuye a fortalecer el proceso de autodescubrimiento y a tomar mejores decisiones personales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z