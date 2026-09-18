La reciente separación de J Balvin y Valentina Ferrer sigue dando de qué hablar en redes sociales. Aunque la modelo argentina confirmó públicamente que ambos decidieron tomar caminos separados, una teoría comenzó a circular y plantea una posibilidad completamente diferente.

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De acuerdo con un creador de contenido, el final de la relación podría tratarse de una estrategia de marketing relacionada con el próximo proyecto musical del artista colombiano. La versión, sin embargo, no ha sido respaldada por J Balvin ni por Ferrer, por lo que hasta ahora permanece como una especulación difundida en redes.

(Lea también: Ella es la modelo que vinculan con separación de J Balvin y Valentina Ferrer: ¿Hubo infidelidad?)

La teoría sobre la supuesta estrategia de J Balvin

El creador de contenido compartió en sus redes sociales su interpretación sobre el anuncio de la ruptura y aseguró que esta podría formar parte de una estrategia para causar conversación alrededor del cantante.

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Según su teoría, el supuesto movimiento tendría relación con el próximo álbum de J Balvin, cuyo lanzamiento estaría previsto para las próximas semanas.

La hipótesis plantea que anunciar el final de una relación que durante años ha despertado interés entre los seguidores de ambos podría incrementar la atención sobre el artista justo antes de presentar nueva música.

Incluso, el creador les pidió a algunos usuarios que habían expresado rechazo hacia el cantante por la separación que eliminaran esos mensajes, pues, desde su perspectiva, la relación podría no haber llegado realmente a su fin.

No obstante, no se han presentado pruebas que permitan afirmar que la ruptura sea una estrategia publicitaria.

Valentina Ferrer confirmó la separación

La especulación apareció después de que Valentina Ferrer se pronunciara públicamente sobre el final de su relación con el cantante.

El pasado 16 de septiembre, la modelo confirmó que ambos decidieron continuar por caminos separados después de varios años juntos. En su mensaje, Ferrer explicó que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, además de señalar que buscaban lo mejor para su familia. La pareja tiene un hijo, Río, por lo que el bienestar del menor se mantiene como uno de los aspectos centrales en medio de esta nueva etapa.

Valentina Ferrer confirma separación con J Balvin / IG: Valentina Ferrer

La teoría rápidamente provocó reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos consideran que una ruptura puede convertirse en un elemento de promoción para una canción o un álbum sin que eso necesariamente signifique que la pareja continúe junta, otros rechazaron la posibilidad de que Ferrer utilizara un asunto familiar con fines publicitarios.

Entre los comentarios publicados se encuentra uno que plantea que los artistas pueden aprovechar una ruptura como inspiración para sus proyectos musicales, pero eso no significa necesariamente que sigan juntos. Otra internauta defendió a la modelo y señaló: “Siento a Valentina muy madura para ponerse con esas cosas”.

Las opiniones, por ahora, siguen divididas, especialmente porque el anuncio de la separación coincidió con las versiones sobre el próximo lanzamiento musical del artista.

Hasta el momento, la única información confirmada públicamente es que J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación. La teoría sobre una supuesta estrategia de marketing no ha sido confirmada por ninguno de los dos y corresponde a una interpretación realizada por un creador de contenido.

Mientras continúan las especulaciones en redes sociales, Ferrer pidió respeto por el momento personal que atraviesan y ambos mantienen como prioridad el bienestar de su hijo Río.

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