Por: El Espectador

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El primer Salón Internacional de la Caricatura abrió sus puertas el 17 de septiembre, consolidándose como un evento de relevancia global para el humor gráfico. En esta inauguración se destacó el homenaje a Consuelo Lago y la entrega del premio internacional de caricatura “La paz sin palabras”, creado en honor a José Alberto Martínez, conocido como Betto, caricaturista de opinión que ejerció su oficio por más de dos décadas y falleció en 2024. Como parte de la programación, la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá exhibirá hasta el 26 de septiembre una selección de 150 caricaturas participantes en el certamen, según informó la organización.

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En la ceremonia de apertura desarrollada en el Gimnasio Moderno, se entregó el galardón “La paz sin palabras” a tres artistas seleccionados entre 368 obras provenientes de cerca de 60 países, incluyendo naciones tan diversas como China, Alemania, Estados Unidos, Irán y Argentina. La convocatoria, promovida por la Fundación Espiral Vital, estuvo abierta entre mayo y agosto. El jurado encargado de evaluar las propuestas estuvo integrado por Joe Broderick, escritor y caricaturista; Cecilia Ramos, conocida como La Ché; y el editor de humor gráfico Fabio Cardona.

El primer lugar fue otorgado al ucraniano Vladimir Kazanevsky por su caricatura “Sin título”, ilustrada en tinta, que representa a un gallo vestido de militar, una gallina y, entre ellos, un huevo roto con un polluelo que lleva una rama de olivo, símbolo de paz. De acuerdo con la organización, Kazanevsky es un experimentado caricaturista y escritor, con formación en radiofísica cósmica y periodismo, premiado en más de 50 países y exiliado tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

El segundo puesto fue para QiJingyan, caricaturista y animador chino, cuya obra “Run away” muestra a una familia huyendo de una ciudad amurallada bajo vigilancia militar. Esta pieza fue elaborada en tinta china sobre papel de arroz. El tercer lugar lo obtuvo Marzieh Khanizadeh Abyaneh, ilustrador iraní, gracias a “El futuro de los niños de la guerra”, un crudo retrato de la herencia de los conflictos armados en la infancia, también premiado en concursos internacionales.

El encuentro incluyó un conversatorio sobre el papel de la caricatura en la opinión pública. Aura Rodríguez habló de la importancia de la sátira en tiempos de polarización social, mientras que Broderick resaltó el humor como criterio de selección. Vladoo, invitado al evento, reflexionó sobre la naturaleza interactiva de la caricatura: “Cuando la caricatura no produce nada, uno pierde”. Chócolo concluyó señalando que el caricaturista utiliza como herramienta la ironía y el sarcasmo, componiendo una mirada humorística sobre la realidad.

¿Quién fue el principal ganador del Salón Internacional de la Caricatura y cuál es su obra destacada?

Vladimir Kazanevsky, caricaturista y escritor ucraniano, fue el principal ganador en el certamen con su obra titulada “Sin título”. En la caricatura, elaborada en tinta, representa el impacto de la guerra mediante figuras alegóricas: un gallo con uniforme militar, una gallina que evita su mirada y, en el centro, un huevo roto con un polluelo que porta una rama de olivo.

¿Cuál fue la relevancia de la participación internacional en el Salón de la Caricatura de Bogotá?

La relevancia de la participación internacional radica en la convocatoria de 368 obras procedentes de casi 60 países, lo cual refleja la proyección global del evento y la capacidad de la caricatura para abordar temas universales como la paz y el conflicto, más allá de barreras culturales o idiomáticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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